Wismar/Schwerin

Wie können Menschen und Roboter sicher zusammenarbeiten, ohne dass es zu Zusammenstößen oder Verletzungen kommt? Daniel Luthardt von der Hochschule Wismar hat ein System für den Arbeitsplatz der Zukunft entwickelt, mit dem Kollisionen zwischen Mensch und Technik vermieden werden können. Für sein Programm hat er jetzt den Schweriner Innovationspreis erhalten.

Und so funktioniert die künstliche Intelligenz: Das System liefert alle nötigen Informationen zur Position des Anwenders und der Objekte auf der Tischoberfläche – auch mithilfe von Bildern. Die werden über eine im Tisch integrierten Anzeige übermittelt, die von Daniel Luthardt vorab entwickelt wurde. Dieses sichere Erkennen alle Objekte ist besonders für die Unterstützung durch den Roboter zum Beispiel bei Montageschritten wichtig.

Weiter im Forschungsteam aktiv

Zur Realisierung des Programmes sind Technologien aus der Augmented-Reality verwendet worden. Mit verschiedenen Programmiersprachen ist es nun möglich, Programme, die den Roboter steuern und die Positionsinformationen verarbeiten, zu nutzen und weiterzuentwickeln.

Daniel Luthardt ist Absolvent des Masterstudienganges Maschinenbau/Verfahrens- und Energietechnik der Hochschule Wismar. Er wird auch in den kommenden fünf Jahren im Forschungsteam aktiv sein. Denn seit dem 1. November ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Programm „Digitale Lehre“ für das „Virtuelle Labor“ zuständig. Seine ausgezeichnete Abschlussarbeit ist eingebunden in das Forschungsthema „Arbeitsplatzgestaltung in der digitalisierten Industrie“.

Der Schweriner Innovationspreis wird seit sechs Jahren vergeben. Er ist mit 500 Euro dotiert.

Von OZ/ Kerstin Baldauf