Wismar

Im Sommersemester 2020 mussten wegen der Corona-Pandemie schnell neue Wege gefunden werden, um Lehrinhalte auch ohne direkten persönlichen Kontakt zu vermitteln. Das verdient Anerkennung, fanden der Allgemeine Studierendenausschuss ( AStA) und das Studierendenparlament (StuPa) der Hochschule Wismar. Gemeinsam haben sie deshalb den „ Lehrpreis in Corona-Zeiten“ ausgelobt.

Den haben die Studenten an drei Professoren verliehen: Jörn Weichert, Bernd Wagner und Marcus Hackel. Sie werden ihre Erfahrungen und Erfolgsrezepte nun im Kollegium teilen, denn der Lehrveranstaltungsstart am 14. September steht kurz bevor. Und auch das Wintersemester soll durch Online-Angebote ergänzt werden.

Lehre von Neuseeland aus

Marcus Hackel wollte eigentlich als Gastprofessor an der Unitec in Auckland lehren. Doch kurz nach seiner Ankunft in Neuseeland wurde wegen der Coronakrise dort keine Präsenzlehre mehr durchgeführt. Er trat die Flucht nach vorn an, wechselte zur Online-Lehre und unterrichtete nicht nur in Neuseeland, sondern bereits eher als geplant vom anderen Ende der Welt aus in Wismar. Dafür hat er Vorlesungen zu den Themen Baudurchführung und Entwerfen aufgenommen und hochgeladen.

Noch vor der Wiederöffnung der Hochschulbibliothek stellte der Professor Literatur zur Verfügung und veranstaltete wöchentliche Online-Treffen, um sich mit den Studenten auszutauschen und ihre Fragen zu beantworten. Außerdem hat er in seinem Lehrplan Ziele, Schlagworte und Inhalte markiert, auf die besonders zu achten waren.

Professor Marcus Hackel von der Fakultät Gestaltung freut sich über den Preis Quelle: Hochschule Wismar

Seine Studierenden waren mit dem Unterricht mehr als zufrieden und schlugen ihn kurzerhand für den Lehrpreis der Fakultät Gestaltung vor.

Abendsprechstunde und Nachhilfe

Auch Professor Jörn Weichert, Berufungsgebiet Mathematik und Bauinformatik, punktete mit einer klaren Struktur dank eingeteilter Lerneinheiten. Flexibel ging er auf individuelle Bedürfnisse ein, richtete eine Abendsprechstunde für Studierende mit Kindern und Nebenjobs sowie eine Nachhilfe-Sprechstunde für Prüfungswiederholer ein.

Professor Jörn Weichert von der Fakultät für Ingenieurwissenschaften Quelle: Hochschule Wismar/Ch. Könitz

In seiner Nominierung lobte ihn eine Studentin: „Zur Motivation gab es spezielle Tests und zum Auflockern bei der Online-Vorlesung immer mal ein Menti-Quiz (interaktives Quiz mit Echtzeitantworten via Handy). Er holt jeden Studenten da ab, wo er gerade im Lernstoff ist und findet immer neue Wege, etwas zu erklären.“ Sein Ideenreichtum wurde mit dem Lehrpreis der Fakultät für Ingenieurwissenschaften belohnt.

Video-Konferenzen fast wie in echt

Große Flexibilität wurde bei Professor Bernd Wagner, Preisträger der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, honoriert: „Er versuchte Veranstaltungen und Termine so zu legen, dass es uns allen möglich war, den Unterricht und die Prüfungen wahrzunehmen“, sagt eine Studentin anerkennend. Dem Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Logistik und Operations Research gelang es in sehr kurzer Zeit, seine Lehre wie geplant stattfinden zu lassen.

Professor Bernd Wagner von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften mit seinem Preis Quelle: Hochschule Wismar

Mit Hilfe der sehr schnell zur Unterstützung der Online-Lehre an der Hochschule Wismar eingeführten professionellen Collaboration-Software und eines digitalen Whiteboards fanden seine Lehrveranstaltungen in Videokonferenzen „fast wie in echt vor Ort“ statt. Damit konnten er und die aktiv mitwirkenden Studierenden beinahe so wie im Präsenzunterricht interagieren, ohne dass eine Anpassung des bewährten Lehrkonzepts erforderlich war.

Professoren freuen sich über Anerkennung

Zur Preisverleihung war den drei Professoren ihre Freude deutlich anzusehen. Die Anerkennung seitens der Studierenden hat Gewicht – auch bei verspäteter Preisübergabe, wie bei Professor Hackel geschehen. „Dass die Studierenden so zufrieden sind, ist für mich die schönste Anerkennung und motiviert unheimlich.“

Auch für den Vorsitzenden des Allgemeinen Studierendenausschusses ( AStA), Christian Beeger, war die Preisverleihung ein Höhepunkt zum Ende seiner Amtszeit. „Der Lehrpreis zeigt, mit wie viel Engagement und Ideen sich die Lehrenden für ihre Studierenden auch in Krisenzeiten einsetzen“, sagte Beeger. Er dankte allen Studierenden, die ihre Bewertungen abgegeben haben, sowie der Jury, die sich aus zwei Vertretern der Fachschaftsräte, zwei AStA-Mitgliedern sowie drei Studiendekanen zusammensetzte.

Weitergabe guter Beispiele der Online-Lehre

Um ihre Erfolgsrezepte im Kollegium zu teilen, nehmen die drei Professoren demnächst an moderierten Online-Gesprächen teil. Das hochschulinterne Forum Online-Lehre dient der Weitergabe praktischer Beispiele, die gut funktioniert haben. Es ist eines der Angebote, die während der Coronakrise vom E-Learning-Zentrum der Hochschule Wismar etabliert wurden, um die rasante Umstellung der Lehre zu erleichtern.

Von Kerstin Baldauf/OZ