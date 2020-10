Wismar

Die Büroräume vom Kompetenzzentrum für ländliche Mobilität wirken unscheinbar, zumindest von innen. Der etwas lange Name der Einrichtung klingt abgekürzt etwas schmissiger: Komob. Und auch der Blick nach draußen mit Wismarer Westhafen und dem Wohnschiff der Werft an der Pier ist schon spektakulärer.

Spannend ist aber vor allem, welche Ideen das Team von Institutsleiter Udo Onnen-Weber hat: Im Grunde will es den Nahverkehr in der Region revolutionieren.

Preisgekröntes Projekt aus Wismar

Für eines der Projekte – „HubChain“ – hat das Komob gerade den Mobilitätspreis des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur gewonnen. Im Kern geht es darum, den öffentlichen Busverkehr mit einem Shuttle-Service zu kombinieren. „Der Bus fährt nur noch auf den großen Strecken – auf Landes- und Bundesstraßen. Auf der Fläche und in den Dörfern gibt es keine Mobilität mehr. Nur noch Schülerverkehr“, sagt Udo Onnen-Weber.

Udo Onnen-Weber Quelle: Ina Schwarz

Gebraucht werde daher ein vernetztes System aus den schnellen Bussen auf den Straßen und Zubringern, also Shuttle-Fahrzeugen. So könnten Bewohner von kleineren, abgelegenen Dörfern besseren Zugang zum Nahverkehr haben. Diese Shuttles sollen im finalen Schritt sogar autonom – also ohne Fahrer – fahren.

Passgenau aus den Dörfern zu den Haltestellen

Doch bei Komob, das seinen Sitz im Technologie- und Gewerbezentrum im Alten Holzhafen hat, wurden und werden auch andere Projekte erdacht. Zum Beispiel dieses: In den entlegenen Dörfern des mecklenburgischen Eldetals in der Nähe von Röbel/ Müritz sind die Bürger auch ohne Auto mobil. Die von Komob entwickelten „Elde-Linien“ (Elli) verbinden sie mit dem öffentlichen Nahverkehr, denn Elli kombiniert das bekannte Bürgerbussystem mit traditioneller ÖPNV-Strukturen.

In der Region existiere laut Komob abseits der Hauptverkehrsstrecken nur noch der Schülerverkehr. „Hier greift nun Elli ein. Elli fährt die Fahrgäste auf Abruf passgenau aus den Dörfern zu den Haltestellen der Magistralbusse. Von dort kommen sie mit dem regulären ÖPNV-Angebot weiter“, erklärt Udo Onnen-Weber. Das Projekt sei in der Region so erfolgreich angelaufen, dass es nun von den Gemeinden weitergeführt wird.

Vision von autonomen Fahrzeugen auf dem Land

Seit seiner Gründung im Jahr 2009 beschäftigt sich Komob in diversen Projekten und Studien mit Fragen zur Zukunft der ländlichen Mobilität. Mit Schwerpunkt auf dem Heimat-Bundesland Mecklenburg-Vorpommern widmet es sich der Verknüpfung von öffentlichem und privatem Nahverkehr. Udo Onnen-Weber, gebürtiger Ostfriese aus Aurich, kommt aus der Architektur, war zuvor Professor an der Hochschule in Wismar. Irgendwann interessierte ihn die Raumplanung mehr und das Thema der Mobilität auf dem Land. An Ruhestand scheint der 73-Jährige noch nicht zu denken.

Für das kürzlich ausgezeichnete Projekt „Hubchain“ hat Onnen-Weber zudem schon ein Folgeprojekt in der Schublade. Der Name: „Arche“. „Das soll heißen, wir nehmen alle mit“, erklärt er. Im März 2021 will er den Fördermittelantrag abgeben. Es sehe gut aus. „Dann können wir Mitte 2021 loslegen.“ Sein Hauptanliegen in allen Projekten ist es, Mobilität auch für wenige Leute, die in abgelegenen Dörfern leben, möglich zu machen. „Es muss attraktiv sein, es muss genauso schnell sein und billiger als herkömmliche Verkehrsmittel“, sagt er. Das könne auch mit autonomen Fahrzeugen funktionieren. „Das ist in der Stadt nicht so attraktiv, aber im ländlichen Raum schon.“

Seit etwa vier Jahren sitzt Onnen-Weber mit derzeit drei Mitarbeitern im TGZ am Alten Holzhafen in Wismar, vorher in der Lagerstraße. Wird das Projekt „Arche“ gefördert, kann er noch zwei zusätzliche Mitarbeiter einstellen.

Von Michaela Krohn