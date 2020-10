Wismar

„Verdammter Mist!“ Mir war seit Wochen klar, dass so mein erster Satz für den Neustart der Kolumne aus dem Homeoffice lauten würde. Nach dem nächsten Lockdown, wenn die Fallzahlen entsprechend hoch sind. Wenn ich wieder jeden Tag augenzwinkernd aus dem Wahnsinn zwischen Homeoffice, Homeschooling, Kochen, Haushalt und so weiter mit drei Kindern, zwei Katzen und einem Hund berichten darf.

Nun, da isse wieder. Leider! Ganz ohne Lockdown. Wir sind in vorsorglicher Quarantäne. An der Grundschule meines Sohnes gab es einen Coronafall. Betroffen ist der beste Freund des Lütten, mit dem er am Wochenende gespielt hat. In unserem Haus.

Anzeige

Heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns angesteckt haben könnten, ist da. Die Meldung, dass er Corona hat, kam Dienstag morgens. Montag meldete die Familie sich bei der Kinderärztin wegen Erkältungssymptomen und leichtem Fieber. Die war so umsichtig, an einen milden Coronaverlauf zu denken und hatte, leider, Recht.

Russisch Roulette

Denn das ist ja das Heimtückische an diesem Virus. Eine Infektion fällt erst auf, wenn ein Infizierter Symptome zeigt. Alle anderen ohne Symptome geben mit Pech und ohne Abstand das Virus weiter. Russisch Roulette, zielend auf andere, mit unbegrenzter Munition.

Lesen Sie auch: MV: Aktuelle Corona-Infektionsherde (Stand: 27. Oktober)

Ich habe erstmal die Kinder und den Mann zurück nach Hause beordert. Dann der Anruf vom Gesundheitsamt – fast 20 Minuten hat die gute Frau mit mir gesprochen, mir alles genau erklärt und unsere möglichen Kontakte abgefragt. Was im Gesundheitsamt derzeit von den Kolleginnen und Kollegen geleistet wird, kann ich nur erahnen! Und trotzdem bleiben sie freundlich und menschlich – danke dafür!

Zwischen Inkubationszeit und Co.

Beim Warten am Abstrichzentrum am Sana-Krankenhaus schien zum Glück die Sonne. Gefühlt wurden es nicht weniger Menschen, die nach der Anmeldung durch Arzt oder Gesundheitsamt den Abstich vornehmen lassen müssen. Auch dort: Hut ab vor den Medizinerinnen und Medizinern, die unter strengsten Hygienevorkehrungen dort stehen und im Akkord arbeiten.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Den ganzen Dienstag habe ich gegoogelt und mich belesen. Reproduktionszahl, Inkubationszeit, serielles Intervall und Manifestationsindex. Typisch Journalistin, aber mit der gruseligen Frage, ob ich, ob wir jemanden angesteckt haben könnten in der kurzen Zeit und im Falle einer Infektion.

Hoffentlich negativ

Die Antwort ist ein klares Nein. Die von uns ausgehende „Virenlast“ wäre noch zu gering gewesen. Außerdem halten wir Abstand und tragen den Schnutenpulli, verteilen potenzielle Viren also möglichst nicht weiter.

Lesen Sie auch: Nach Corona-Verdacht in Kita Glasin: Gesundheitsamt verzichtet auf Quarantäne

„Handle stets so, als seist du coronapositiv und dein Gegenüber Risikopatient“, habe ich letztens gelesen. Beim Spielen der Kinder haben wir das nicht eingehalten. Inzwischen sind die Ergebnisse des ersten Abstrichs da: negativ. Heißt, wir sind entweder gesund oder unsere Virenlast ist für den Nachweis noch zu gering. Symptome zeigt bisher keiner von uns. Anfang November folgt der zweite Test. Bis dahin hoffen wir auf das Beste für alle Beteiligten. Wir lesen uns – verdammter Mist!

Von Nicole Hollatz