Wismar

„Wir leben von den Rücklagen“, kommentiert Svenja Preuss vom „City Partner Hotel Alter Speicher“ in der Wismarer Altstadt die derzeitige Lage im zweiten Corona-Lockdown. Die Rücklagen waren eigentlich für Sanierungsarbeiten am altehrwürdigen Gebäudeensemble gedacht. „Ich weiß, Kollegen nutzen die Zeit für solche Arbeiten, aber was wir an Kapital noch haben, lassen wir erst mal im Unternehmen. Aber irgendwann sind auch unsere Reserven aufgebraucht.“

Wenige Geschäftsreisende

Von ihren 75 Zimmern sind ein paar wenige von Geschäftsreisenden belegt. Die meisten der 20 Fachkräfte sind in Kurzarbeit, das Haus ist größtenteils in der Hand der Azubis. „Dadurch, dass in Wismar viele der großen Hotels komplett dicht sind, bleiben für uns die Geschäftsreisenden“, erzählt sie.

Anzeige

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Dezember waren das zum Beispiel Montagemitarbeiter. „Aber das reicht nicht zum Sattwerden, so viele Geschäftsreisende gibt es in Wismar nicht. Es geht erst einmal darum, das Unternehmen und die Arbeitsplätze zu sichern.“

Komplizierte Hilfen

Bisher hat das Unternehmen keine staatlichen Hilfen bekommen. Gerade sitzt Svenja Preuss am Antrag für die Novemberhilfen, ihr Steuerberater hat die Unterlagen entsprechend vorbereitet. „Ich habe nicht verstanden, was da drinsteht, aber ich muss es ja verstehen zum Unterschreiben“, schüttelt Svenja Preuss den Kopf.

Die Unternehmerin ist auch erste Vorsitzende des Dehoga-Regionalverbandes Hansestadt Wismar und Umgebung. Sie weiß deshalb, dass Mitbewerber schon im ersten Lockdown Kredite aufgenommen haben, um überleben zu können. „Die überlegen jetzt natürlich, ob sie weiterhin Kredite aufnehmen. Es wird Betriebe geben, die baden gehen“, ist sie sicher. „Die gesamte Lage ist dramatisch.“

Fehlende Planungssicherheit

Was fehlt, ist jegliche Planungssicherheit. „Auch wenn man uns dann klar sagt, bis März geht erst mal nichts. Aber dieses scheibchenweise Planen, immer für 14 Tage, ist schwierig in der Branche!“

Normalerweise wird der maue Januar dazu genutzt, die Buchungen für das Jahr zu bearbeiten. Svenja Preuss hat keine Buchungen. „Das Jahr 2021 ist bisher komplett leer bei uns“, sagt sie. Sie ist sich sicher, dass Gäste kommen würden, wenn sie denn dürften – kurzfristig als sogenannte „Walk Ins“, als Spontanbucher und nicht mehr Monate geplant im Voraus.

Sie hofft auf einen Saisonstart im März. Die Hoffnung ist gleichzeitig Sorge: „Wenn sich dann die touristischen Schleusen für Mecklenburg-Vorpommern öffnen, werden wir die Anfragen kaum beantworten können.“

Von Nicole Hollatz