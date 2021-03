Wismar

„Wismarer Hundesportler kämpfen um Verein“, lautete im Januar 2019 eine Schlagzeile. Ein Jahr später titelte die OZ: „Wismarer Hundesportverein fühlt sich von der Stadt im Stich gelassen“. Inzwischen sind die Wogen geglättet.

Der Umzug von der Schweriner Straße zum Rohlstorfer Weg wird gemeinsam besprochen. Am Dienstag haben Stadt und Verein weitere Details besprochen. Christopher Menzer, Ausbildungswart und Zughundetrainer im Verein: „Es läuft jetzt gut. Wir wollen so schnell wie möglich umziehen.“

Stadt: Umzug im zweiten Quartal

Stadt-Sprecher Marco Trunk sagt: „Es wurde ein Bauantrag gestellt zum Aufstellen von Containern als Vereinsunterkunft am Rohlstorfer Weg.“ Wo hakt es noch? Trunk: „Das Antragsverfahren läuft, weil noch Forderungen der unteren Naturschutzbehörde erfüllt werden müssen. Diese Prüfung dauert noch an.“ Die Stadt rechnet aber mit dem Umzug im zweiten Quartal.

Große Pläne

Auf der Fläche zwischen Schweriner Straße und Bürgermeister-Haupt-Straße sollen mit einem Großprojekt mehrere Vorhaben realisiert werden. Auf der Fläche des früheren Gaswerkes sind Einzelhandel (unter anderem Aldi und Edeka) und ein Hotel geplant. Beim jetzigen Aldi an der Bürgermeister-Haupt-Straße sollen Wohnungen gebaut werden, aus dem Areal des Hundesportplatzes soll ein Wohnmobilplatz werden, eine weitere Fläche ist für einen Parkplatz vorgesehen.

Beschluss fehlt noch

Das Planverfahren befindet sich auf der Zielgeraden. Mit dem abschließenden Abwägungs- und Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan durch die Bürgerschaft ist im ersten Halbjahr 2021 zu rechnen. Die Verwaltung hatte das eigentlich schon für Ende 2020 angestrebt. Der Investor, die HD Investitions- und Verwaltungsgesellschaft mbH, wollte schon im Dezember mit dem Hochbau loslegen.

Bäume gefällt

Blick vom Aldi an der Bürgermeister-Haupt-Straße in Richtung Altstadt. Im Bereich des früheren Gaswerk-Geländes wurden Bäume gefällt, das Areal wird für eine neue Nutzung vorbereitet. Quelle: Heiko Hoffmann

In den letzten Wochen sind eine Reihe von Bäumen auf dem Areal gefällt worden. Die Grünen kritisierten den Kahlschlag von Wald, die Stadt wies Vorwürfe in diesem Zusammenhang zurück. Auch auf dem Gelände des Hundesportplatzes wurden im vorderen Teil acht Bäume gefällt.

Verein blickt voraus

Christopher Menzer sieht den Umzug mit gemischten Gefühlen. Einerseits hänge er an dem Vereinsgelände, andererseits biete er eine Chance. „Wir sind ganz im Grünen mit der Stadt, wir können uns nicht beschweren. Und wir haben zuletzt einige Mitglieder gewonnen.“ Die Corona-Zeit hat der Verein zu einem Namenswechsel genutzt. Er heißt jetzt: Hundesportverein Wismar für Gebrauchshunde und Zughundesport.

Vom jetzigen Vereinsgelände sollen unter anderem der Pavillon, Bänke, Trainingsmaterialien, Flutlichtanlage und möglichst der Zaun mitgenommen werden. Erst am letzten Wochenende gab es einen versuchten Diebstahl. Gegen vier ertappte Täter sei Anzeige gestellt worden.

Fläche wird nicht sofort beräumt

Am Rohlstorfer Weg wird der Container in Nachbarschaft zum Wismarer Bogenschützenverein aufgestellt. „Einen Stromanschluss wird es geben, die Wasserversorgung wird derzeit noch geklärt“, so Stadtsprecher Marco Trunk. Und wann will die Stadt die jetzige Fläche des Vereins beräumen? Trunk: „Erst wenn die neue Fläche für den Hundesportverein hergerichtet ist und der Umzug stattfinden kann, wird die Fläche beräumt.“

Die Hundesportler richten den Verein nicht mehr ausschließlich auf Schäferhunde aus. Das schaffe eine breitere Basis. „Es läuft jetzt wunderbar bei uns. Wir haben eine gute Unterstützung durch die Mitglieder. Das ist auch wichtig beim Umzug, da brauchen wir helfende Hände“, so Christopher Menzer.

