Wismarer Hundesportverein fühlt sich von der Stadt im Stich gelassen

Der Wismarer Verein für Deutsche Schäferhunde sieht sich in seiner Existenz gefährdet und fühlt sich von der Stadt im Stich gelassen. „Die Stadt nutzt ihre Position aus und will uns ausboten“, ist Robert Becker verärgert. Der Vorsitzende der Ortsgruppe Wismar für Schutzhunde- und Zughundesport sagt weiter: „Es ist eine Schande, wie mit uns umgegangen wird. Die Stadt bewegt sich keinen Millimeter. Es werden Lügen verbreitet, dass alles geklärt sei. Doch nichts ist geklärt.“

Stadt weist Vorwurf zurück

Die Stadt wiederum schiebt den schwarzen Peter zurück. „Leider hat der Verein bislang alle Angebote abgelehnt und zeigt keine Eigeninitiative. So ist eine Lösung nur schwer möglich“, sagt Sprecher Marco Trunk. Der Streit gewinnt an Schärfe.

Durch die geplante Bebauung der Fläche an der Schweriner Straße für Einzelhandel, Parkplatz, Wohnmobilstellplatz und Wohnen ist für den Hundesportverein kein Platz mehr. Stadt und Investor sind sich einig, das Bauleitverfahren läuft.

Verein und Stadt geteilter Ansicht

Seit über 60 Jahren befindet sich das idyllisch gelegene gut 10000 Quadratmeter große Vereinsgelände zwischen dem früheren Gaswerk und dem Aldi. In einem Schreiben von Mai 1990 sicherte der damalige Rat der Stadt Wismar die Dauernutzung für das Gelände zu. Darin wurde bestätigt, dass in „freiwilliger, unbezahlter Tätigkeit diese Fläche hergerichtet“ und von den Vereinsmitgliedern zum Übungsgelände gestaltet wurde.

Die Stadt sieht das anders und sagt: „Der Verein hatte von Anfang an keinen Pachtvertrag und wurde am derzeitigen Standort nur geduldet. Der Entwurf eines Pachtvertrages wurde dem Verein zugesandt, aber es gab keine Reaktion.“

Zufahrt seit Oktober gesperrt

Fakt ist: Seit Oktober 2019 ist die Zufahrt über die Schweriner Straße gesperrt. Jetzt geht es durch ein Tor im Zaun beim Aldi zum Vereinsgelände. Die vorbereitenden Arbeiten für die Altlastensanierung auf dem früheren Gaswerkgelände sind bis unmittelbar an die Fläche des Hundesportvereins herangerückt.

„Bis zum 31. März sollen wird das Gelände verlassen. Uns wurde bei einem Gespräch im Dezember Zwangsräumung angedroht“, sagt Christopher Menzer, Ausbildungswart und Zughundetrainer. Diese Vorgehensweise hat die Stadt gegenüber der OZ nicht dementiert. Sie verweist darauf, dass es Gespräche mit dem Verein zur Aufgabe des aktuellen Standorts seit Mitte 2018 gibt. Im Dezember 2018 habe ein weiteres Gespräch über die Nutzungsänderung stattgefunden.

Vor einem Jahr hatte die OZ über das Problem unter der Schlagzeile „Kein Platz für Schäferhunde?“ berichtet. Schon damals hatte Robert Becker beklagt: „Es ist schade, wie die Stadt mit den Leuten umgeht.“ Er hatte auch gesagt, dass der Traditionsverein, der eine Reihe von Erfolgen aufzuweisen hat und dessen bekanntestes Mitglied der frühere DDR-Meister Alfred Wilde ist, der Entwicklung des Geländes nicht im Wege stehen will.

Fläche am Rohlstorfer Weg im Gespräch

Nach einigem Hin und Her hatte die Stadt eine wilde Wiese stadtauswärts am Rohlstorfer Weg angeboten. Bei der Schwedenschanze befindet sich ein anderer Hundesportverein, eine Teilfläche nutzen inzwischen auch die Bogenschützen vom Verein „Wismarer Bogengilde – die Jagdfalken“.

Schon vor einem Jahr wollte die Ortsgruppe des Schäferhundevereins wissen, wie es mit Strom, Wasser und einem Vereinshäuschen aussieht. Robert Becker damals: „Das muss vorher geklärt werden.“ Denn all das ist jetzt vorhanden.

Auf OZ-Nachfrage hatte die Stadt damals mitgeteilt, dass bei Zustimmung des Vereins zu der neuen Pachtfläche „die Strom- und Wasserversorgung geklärt“ werde. „Strom- und Wasserversorgung befinden sich in der Nähe. Auch die Problematik eines Vereinshäuschens wird dann geklärt werden“, hieß es damals von der Stadt.

Strom und Wasser nicht geklärt

Seitdem ist nichts passiert. Im Dezember 2019 gab es ein Treffen zwischen Vertretern der Stadt und des Vereins. Robert Becker sagt, dass bei dem Gespräch auf die angespannte Haushaltslage verwiesen wurde. Tenor: Die Stadt sei nicht in der Lage, finanzielle Mittel für die Verlagerung des Vereins aufzubringen. Becker: „Wir wurden gefragt, was wir finanziell beisteuern können. Wir sind ein kleiner Verein und kein Golfclub, bei uns gibt es keine Millionäre. Erst will die Stadt unser Vereinsgelände haben und dann sollen wir einfach so gehen. Das ist eine Frechheit.“

Die Stadt favorisiert eine andere Lösung. „Der Verein hat 13 Mitglieder. Eine Zusammenarbeit mit einem anderen Hundesportverein am Rohlstorfer Weg erscheint daher aus unserer Sicht sinnvoll. Leider hat der Verein Deutsche Schäferhunde dies kategorisch abgelehnt“, so Sprecher Marco Trunk, der weiter sagt: „Als weitere Alternative haben wir ein Grundstück von 5000 Quadratmetern am Rohlstorfer Weg vorgeschlagen. Dieses ist sofort nutzbar, verfügt aber nicht über einen Wasser- und Stromanschluss. Eine solche Erschließung würde den Verein rund 80000 Euro kosten, dies erscheint mehr als unverhältnismäßig. Eine Nutzung des Geländes ohne diese Erschließung ist aber ohne Weiteres möglich.“

Droht die Zwangsräumung?

Wie hoch die Einnahmen der Stadt beim Verkauf des jetzigen Grundstücks der Hundesportler sind, könne die Stadt noch nicht genau beziffern, heißt es auf Anfrage. Die Einnahmen würden aber zur Finanzierung des geplanten öffentlichen Parkplatzes mit etwa 100 Stellplätzen an der Schweriner Straße verwendet werden.

Im Gespräch ist auch noch eine Ersatzfläche am Flöter Weg. Dazu teilt die Stadt mit, dass dies nicht möglich sei, „da hier öffentlich-rechtliche Bestimmungen dieser Nutzung entgegenstehen“.

Die Fronten bleiben also verhärtet. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Es könnte auf eine Zwangsräumung hinauslaufen.

