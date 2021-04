Wismar

Im Wismarer Hafen gibt es einen kleinen neuen Hafen – für Innovationen, kreative Köpfe und ungewöhnliche Ideen. Er soll ein Ankerplatz für Start-ups und zur Vernetzung sein – der InnovationPort. Am Freitag ist er feierlich eröffnet worden. Hinter dem englischen Begriff verbirgt sich eine moderne Form der kreativen Zusammenarbeit über die (eigenen) Bürogrenzen und mögliches Konkurrenzdenken hinweg.

„Es geht um die Vernetzung, wir sind die Schnittstelle“, erklärt Doreen Heydenbluth-Peters, Standortleiterin des InnovationPort. Potentielle Unternehmensgründer mit digitalen, innovativen Ansätzen können das Angebot nutzen. „Wir hören uns die Idee an, dann gucken wir, was passt“, erklärt sie weiter.

Working Lab statt Garage

Coaching, Beratung, Workshop, Netzwerk, Kontakte oder der Einzug ins „Working Lab“, in das Großraumbüro mit zwölf Arbeitsplätzen und der Infrastruktur, gutem Kaffee und Besprechungsräumen. Das ist alles besser, als sein frisch gegründetes Unternehmen aus der Garage heraus zu führen oder nicht vorhandenes Geld in Büromiete investieren zu müssen.

„Ein Gänsehautmoment, auf den wir drei Jahre lang hingearbeitet haben“, kommentiert Professor Matthias Wißotzki (Projektleitung InnovationPort und Digitalisierungsbotschafter des Landes MV) die Eröffnung. 2017 sei die Idee des digitalen Innovationszentrums entstanden, seit 2019 gibt es die Beratungsangebote, nun können auch die Räume bezogen werden. Dafür ist anderthalb Jahre das ehemalige Sozialgebäude in der Speicherlandschaft am Alten Hafen umgebaut worden. Im Erdgeschoss befindet sich jetzt der InnovationPort, darüber sind Ferienwohnungen.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat zur Eröffnung ein digitales Grußwort geschickt. „Es gibt viele tolle Ideen in dem Bereich, viele wissen aber noch nicht, wie sie sie umsetzen können. Deswegen braucht Digitalisierung Orte, an denen man Menschen treffen kann, die ebenfalls an der Digitalisierung arbeiten“, beschrieb sie eine der Aufgaben des neuen Zentrums.

Netzwerken

Netzwerken, Synergieeffekte nutzen, die richtigen Leute treffen und mit denen die eigene Idee weiter spinnen – in gemütlicher Atmosphäre auf großen Sofas. Die Bezeichnungen der Räume ganz im Sinne der Seefahrt zwischen Oberdeck und Kombüse lassen schmunzeln.

Christian Pegel (SPD) als Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung hat zusammen mit den ersten Teams, die einziehen, das symbolische Eröffnungsband durchschnitten. Er freut sich, dass es mit dem Ort gelungen ist, „Stadt und Hochschule an einem Ort bewusst zu verbinden.“ Und weiter sagt er: „Wir glauben, dass diese Räume eine riesen Chance sind, das, was wir an Innovationspotential im Lande haben, zu kristallisieren. Wir starten heute in Wismar eine Erfolgsgeschichte!“ Ein Ort, an dem (Hochschul-)Forschung auf unternehmerische Praxis trifft und aus einem Wismarer Absolventen im Idealfall ein Unternehmer für die Region wird. „Das sind die Aushängeschilde für das digitale MV“, betont der Minister.

Impulse setzen

Mit der Eröffnung sind auch die ersten Nutzer ins Großraumbüro gezogen: Vanessa Kersting mit ihrem Unternehmen „MV Liebe“ als digitaler Hofladen mit Lieferservice und das Team um Alexander Papazoglou mit der Firma „Matchfield Tactics“, der mit seinem Team und seinem Start-up den Amateurfußball revolutionieren möchte. Beide Teams haben über ein Stipendium zweimal sechs Monate im „Working Lab“ bekommen.

Beide haben dem Minister ihre Unternehmensideen erklärt und auch, wie sich ihre Firmen weiter entwickeln sollen in den nächsten Monaten dank der neuen Art der Vernetzung. „Es braucht nur eine gute Idee, der InnovationPort ist der Ort dafür“, findet Professor Wißotzki. „Wir wollen bei der digitalen Transformation behilflich sein, bei der Bildung der Unternehmenskultur unterstützen, das digitale Innovationspotential stärken, die Gründerszene in der Region und im Land entwickeln und zusammen mit der Forschung und der Wirtschaft Innovationsimpulse setzen.“

Eines von sechs Zentren in MV Der InnovationPort ist eines der sechs digitalen Innovationszentren in Mecklenburg-Vorpommern und unter der Dachmarke „Digitales MV“ entstanden. Standort ist das ehemalige Werkstatt- und Sozialgebäude des Kruse-Speichers im Alten Hafen von Wismar. Der InnovationPort ist eine Einrichtung der Hochschule Wismar und wird von der Forschungs-GmbH Wismar betrieben. Das Angebot wird durch den Europäischen Sozialfonds, das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung sowie das Ministerium für Wirtschaft, Gesundheit und Soziales in MV gefördert. Kontakt zum Wismarer InnovationPort: www.innovation-port.com.

Von Nicole Hollatz