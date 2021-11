Wismar

Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland steigt seit einigen Tagen wieder deutlich an, auch mehr Todesfälle sind zu beklagen. In Mecklenburg-Vorpommern sind seit dem Ausbruch der Pandemie mehr als 1266 Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben, 88 davon in Nordwestmecklenburg.

Viele Schicksale hinter dieser Zahl kennt Ines Wunsch. Sie hat 2020 die Leitung der Intensivpflege im Sana-Hanse-Klinikum in Wismar übernommen – genau in dem Jahr, in dem sich die neue Infektionskrankheit in Deutschland ausgebreitet hat.

Viele Patienten im Frühjahr eingeliefert

Seither sieht die 48-Jährige immer wieder Menschen, die sich nicht mehr bewegen, die nicht mehr atmen oder sprechen können und auch einige, die es nicht schaffen, sich ins Leben zurückzukämpfen. Wenn sie an die zurückliegenden Monate denkt, muss sich die gelernte Krankenschwester auch Tränen aus den Augen wischen. „Die dritte Welle im Frühjahr 2021 war die bislang schlimmste“, berichtet sie. Damals seien viele Corona-Patienten auf einmal ins Krankenhaus eingeliefert worden, darunter auch eine ganze Familie. „Von der haben es leider nicht alle geschafft“, erzählt Ines Wunsch mit leiser Stimme.

Ines Wunsch, Sana Hanse Klinikum Wismar Quelle: Sana Hanse Klinikum Wismar

Das Leid der Betroffenen, das sie und ihr Team sehen, sei furchtbar. Hinzu war vor allem in der Anfangszeit die Sorge gekommen, sich bei der Betreuung der Patienten selbst anstecken zu können. „Diese Angst war ganz klar da, es war schließlich eine bis dahin unbekannte Krankheit mit verheerenden Folgen.“ Auch sie selbst habe sich um ihre Gesundheit und die ihrer Familie gesorgt. Dazu hätte es noch die Angst gegeben, bei der Pflege der Betroffenen zu versagen. „Es war eine enorme Belastungsprobe für uns alle, die wir zusammen aber gut gemeistert haben“, resümiert Ines Wunsch.

Pflegeteam arbeitet in drei Schichten

Seit 2019 ist sie im Sana-Hanse-Klinikum beschäftigt, zuvor hat die gelernte Krankenschwester bei den Helios-Kliniken in Schwerin gearbeitet. Patienten mit Technik zu versorgen, macht den Job für sie so abwechslungsreich und interessant. Auch die Arbeit mit hochqualifizierten Kollegen, Pflegern und Ärzten. Aktuell ist sie Chefin von insgesamt 19 Frauen und Männern, die sich um die Pflege der Patienten auf der Intensivstation kümmern. Gearbeitet wird in drei Schichten.

Belegt werden können auf der Station elf Betten, verteilt auf mehrere Räume. Drei werden für Corona-Fälle frei gehalten und mit Schleusen von den anderen Intensivpatienten getrennt. Aktuell wird ein Corona-Patient betreut. „Es gab Zeiten, da waren unsere Covid-Betten ständig belegt“, berichtet Ines Wunsch. Gibt es dann noch weitere Patienten, werden die in andere Kliniken verlegt, die noch freie Kapazitäten haben.

Seelsorger führen viele Gespräche

Der Schutz des Personals spielt seit Beginn der Pandemie eine sehr wichtige Rolle. Mehrmals am Tag heißt es für die Mitarbeiter, sich umzuziehen: Schutzanzüge wechseln, neue Masken aufsetzen, die Augen hinter Plastikvisieren verbergen. „Wir haben geübt, wie man sich richtig an- und auszieht“, berichtet Ines Wunsch. Über die Sorge, sich infizieren zu können, sei immer wieder im Team und miteinander besprochen worden – auch mit professionellen Seelsorgern in der Klinik. Die stehen allen Angestellten zur Verfügung, aber vor allem auf der Intensivstation ist der Tod ein ständiger Begleiter und eine emotionale Belastung. Deshalb wird das Gesprächsangebot gerne und gut genutzt.

„Mittlerweile ist das Personal geimpft“, berichtet Ines Wunsch. Nicht geimpft sind hingegen viele Patienten, die wegen einer Corona-Infektion auf der Intensivstation landen. Dort bleiben sie meist drei bis vier Wochen und ringen nicht selten verzweifelt um ihre Leben. Deshalb sind auf dieser Station auch nur sehr selten Gespräche zu hören, wie es normalerweise in anderen Krankenhauszimmern der Fall ist.

Prozesse werden ständig optimiert

Umso schöner ist es für das Pflegeteam, wenn sich Patienten erholen und sich dann bei der Verlegung auf eine andere Station mit einem Wort, einem Lächeln im Gesicht oder einem Winken verabschieden. „Das ist eine schöne Motivation für uns“, betont Ines Wunsch. Dass sie gerade im Corona-Jahr die Verantwortung für das Pflegeteam übernommen hat, sei eine große Herausforderung gewesen und eine Chance, die Betreuungsstrukturen weiter zu verbessern. „Wir haben unsere Abläufe und Prozesse ständig verändert und optimiert“, berichtet sie.

Und welchen Wunsch hat Ines Wunsch nach anderthalb Jahren Corona-Zeit? „Dass sich die Menschen impfen lassen, sich selber und ihre Mitmenschen schützen. Nur so bekommen wir unser normales Leben zurück.“

Von Kerstin Schröder