Wismar

In bester Lage am Altstadtring ist ein neues Bauprojekt geplant. Die Projektkontor GmbH aus Wismar will drei Wohnhäuser mit Platz für Gastronomie errichten. Auf der Freifläche zwischen der Runden Grube sowie den Straßen Am Platz und Am Hafen, auf der jetzt Autos parken, befanden sich früher Gebäude für die Fischverarbeitung.

Früher Aal- und Fischräucherei

1862 hatte Joachim Wesenberg die Aal- und Fischräucherei gegründet.

Die Animation zeigt die geplante künftige Bebauung an der Runden Grube. Rechts die drei neuen Häuser, daneben das Gewölbehaus und das New Orleans. Quelle: Architekturbüro Konermann/Siegmund

Die 2019 gegründete Projektkontor GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Bauunion Wismar GmbH. Geschäftsführer in beiden Unternehmen sind Jörg Hinrichs und Jan Schubert. Das unter Denkmalschutz stehende Gewölbehaus, in dem sich drei Ferienwohnungen befinden, gehört bereits der Projektkontor. Im März 2020 hat der Projektentwickler die benachbarten Grundstücke von einer alteingesessenen Wismarer Familie erworben und die Zukunftspläne vorangetrieben.

„Das ist eine sehr exponierte Lage, wo die Wismarer sehr viele Emotionen mit verbinden. Einige kennen ja noch den Ursprungsbestand“, so Jörg Hinrichs, seit 2003 Geschäftsführer der Bauunion.

Wohnen an der Wismarer Hafenkante

Die Animation zeigt die geplante künftige Bebauung an der Runden Grube - hier aus Richtung Fischerreihe/Am Platz. Quelle: Architekturbüro Konermann/Siegmund

Für das Projekt mit dem Namen „Habenhus J. Wesenberg/Wohnen an der Hafenkante“ (Hafenhaus, plattdeutsch Habenhus) gab es einen Architektenwettbewerb. Die Ergebnisse und der Siegerentwurf eines Lübecker Architekturbüros sind noch bis Sonnabend im Zeughaus zu sehen (siehe Infokasten).

Projekt im Zeughaus zu sehen Für das Projekt „Habenhus J. Wesenberg“ gab es einen Architekturwettbewerb mit fünf teilnehmenden Büros. Die Wettbewerbsergebnisse sind am Donnerstag und Freitag, 18., 19. November, zwischen 14 und 18 Uhr, sowie am Sonnabend, 20. November, von 10 bis 12 Uhr, öffentlich im großen Saal des Zeughauses in der Ulmenstraße zu sehen. Die Ausstellung findet als 3G-Veranstaltung statt. Der Jury gehörten sechs stimmberechtigte Mitglieder an: die Fachpreisrichter Klaus Mai, Prof. Matthias Ludwig, Prof. Tobias Missfeldt (alle Architekten), Nadine Domschat-Jahnke (Bauamtsleiterin Wismar) sowie die Sachpreisrichter Jörg Hinrichs (Projekt Kontor GmbH Wismar) und Roland Kargel (Vorsitzender des Bau- und Sanierungsausschusses). Auf den Siegerentwurf konnte sich die Jury einstimmig verständigen. Gewonnen hat das Architekturbüro Konermann/Siegmund aus Lübeck.

Wismarer Investor nennt den Zeitplan

„Bereits im Januar möchten wir mit dem Entwurf in den Unesco-Sachverständigenbeirat gehen, um danach in die Genehmigungsplanung einsteigen zu können. Den Bauantrag wollen wir dann im zweiten Quartal 2022 einreichen. Einen Baubeginn streben wir im nächsten Jahr an“, blickt Jörg Hinrichs voraus.

Im Idealfall wäre die Fertigstellung 2024. Beim Investitionsvolumen wird mit rund zehn Millionen Euro kalkuliert. Das hänge letztlich aber von der weiteren Planung ab.

19 Eigentumswohnungen und 2 Gaststätten

Der Siegerentwurf basiert auf 19 Wohnungen auf 1350 Quadratmetern. Es werden überwiegend Zwei- und Dreiraumwohnungen entstehen, die zum Verkauf angeboten werden. Die beiden Gewerbeflächen sind für Gastronomie gedacht, mit Außenbereich an der Runden Grube und an der südlichen Giebelseite.

Beim Haus mit Südgiebel sind drei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss vorgesehen, beim mittleren Haus mit Zeltdach sind es drei Vollgeschosse und beim Haus mit Flachdach (die frühere Räucherei) sind es vier Vollgeschosse.

Gewölbehaus als Solitär

Zur großen Besonderheit des Siegerentwurfs zählt, dass das Gewölbehaus über dem Wasserlauf entgegen der historischen Bebauung als Solitär geplant wird. Mit dem Mut zur Lücke soll die Einzigartigkeit des Einzeldenkmals betont werden. Vorteile würden sich daraus auch für den Bauverlauf ergeben. Denn mit der Straßenbrücke, dem Gewölbe und der Grubenwand wird es bei den Gründungsarbeiten einiges zu beachten geben. Voraussichtlich bis zu 28 Meter tiefe Pfähle werden eingebracht werden müssen. Auch darum sind die Architekten dieses Entwurfs bewusst abgerückt. Vorteil: Ein öffentlicher Fußweg verläuft zwischen Gewölbehaus und Neubau und führt zur Gastronomie.

Jury: 3 Häuser von schlichter Eleganz

Die Jury bei der Beratung der Entwürfe im Zeughaus. Quelle: privat

Die Jury schreibt in ihrer Bewertung zum Siegerentwurf: „Der Verfasser schlägt drei Häuser von schlichter Eleganz vor. Der zentralen Lage im historischen Stadtzentrum am Alten Hafen wird angemessen Ausdruck verliehen.“

Die Erschließung der drei Häuser erfolgt von der Hafenseite aus. Die drei Wohnungen im Erdgeschoss sind dabei erhöht, um einen relativen Hochwasserschutz zu gewährleisten.

Weiter heißt es: „Die Höhenentwicklung der Baukörper überschreitet in Teilen die Vorgaben der Hansestadt, jedoch bleibt die Gesamtbaumasse in einem sehr verträglichen, angemessenen Rahmen.“

Die Fassaden aller drei Häuser erhalten einen weißgrauen Mineralputz mit Strukturierung. Die Parzellenstruktur bleibe insgesamt erhalten.

Von Heiko Hoffmann