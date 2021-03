Wismarer Jäger mit Rekord bei Wildschweinabschuss

Wismar

In Wismar ist trotz Corona und Lockdown tierisch was los. In der letzten Woche wurde ein Wolf am Lenensruher Weg gesehen. Wildschweine gehören für viele Anwohner schon fast zum Alltag. Am Schwanzenbusch gab es mitten im Wohngebiet mehrere ungebetene Besuche in der letzten Woche.

Jäger wollen nicht den Schwarzen Peter

In der Bürgerschaft haben es die Wildschweine auf die Tagesordnung geschafft. Die CDU fordert in der Sitzung am Donnerstag einen Aktionsplan gegen das Schwarzwild. Die Wismarer Jägerschaft will sich allerdings nicht den alleinigen Schwarzen Peter zuschieben lassen.

Sigfried Rakow (CDU) sagt für die CDU: „Da die Wildschweine den Weg in die Stadt bereits gefunden haben, bedarf es eines ganzen Bündels von Maßnahmen, um die Tiere wieder aus der Stadt zu vertreiben und den Bestand deutlich zu reduzieren.“

Maik David, Pächterobmann der Wismarer Jäger, sagt zur Wildschweinproblematik: „Herr Rakow, der selbst Jäger ist, hätte auch mal die Wismarer Jäger zum aktuellen Stand und zu Maßnahmen befragen können. Leider ist niemand an uns herangetreten. So hätten auch einige Missverständnisse ausgeräumt werden können.“ Gerne werden Fraktionsmitglieder zu einer Flächenbegehung eingeladen. David: „Wir sind für alle zielführenden Vorschläge zur Schwarzwildreduzierung offen und nehmen sie gerne an.“

Jagdjahr 2020/21 Das Jagdjahr endet immer am 31. März. Im Jagdjahr 2020/21 wurden in Wismar 264 Wildschweine erlegt. Ergebnisse im Bereich Torney, einem der Schwerpunkte in Wismar: drei Drückjagden mit sechs erlegten Wildschweinen, drei gemeinschaftliche Ansitzjagden mit neun toten Wildschweinen, Einzelansitzjagden mit bis zu drei Jägern. 43 Stück Schwarzwild erlegt. Es wurden neue jagdliche Einrichtungen gebaut, zwei Sauenfänge werden betrieben. Erlegte Wildschweine der angrenzenden Jagdbezirke Wismar im Bereich Torney: Müggenburg – 58 Stück Schwarzwild; Kagenmarkt/Dorstein/Dargetzow – 64 Stück Schwarzwild.

Zwei Rekordjahre

Im Jagdjahr 2019/20 hatten die Jäger 217 Wildschweine erlegt. Selbst nach dieser angenommenen radikalen Reduzierung habe es 2020/21 „unerwartet erneut einen Streckenrekord mit insgesamt 264 Stück Schwarzwild“ gegeben. Der Anstieg sei auch auf „das Anschaffen von jetzt legaler Wärmebild- und Nachtsichttechnik zurückzuführen, wofür die Wismarer Jäger um die 20 000 Euro investiert haben“, so der Pächterobmann.

Die 17 Jäger und nicht vier – wie von der CDU behauptet – hätten hochgerechnet mehr als 4000 Stunden für das Erlegen des Schwarzwildes im letzten Jagdjahr benötigt. David: „Dazu kommen noch das andere Jagdgeschehen und freiwillige Leistungen, wie Bergen von Fall- und Unfallwild und Müllsammlungen.“

Wenn von Neuverteilung der Jagdflächen gesprochen werde, so löse dies kein Problem. David: Es sind neue Jäger da, aber das Schwarzwild bleibt. Außerdem bejagt sich Schwarzwild in einer funktionierenden Gemeinschaft einfacher als alleine in einzeln zerteilten Jagdbezirken.“

Wismar schweres Jagdrevier

Wismar habe aufgrund der vielen und großen unzugänglichen Schilfflächen rund um die Stadt viel Deckung für Schwarzwild zu bieten. Hinzu kämen der hohe Leerstand von Gärten, das Zuwachsen vieler Flächen mit Brombeerhecken und anderem Wildwuchs sowie das Anpflanzen von Ausgleichsflächen mit Obstbäumen und Eichen. David: „So sind neue Lebensräume mit gutem Nahrungsangebot in den letzten Jahren hinzugekommen.“

Außerdem stellen die Jäger fest, dass ab 2017 auf den gepachteten Jagdflächen in Wismar und der Umgebung der Maisanbau auch im Rahmen der Energiewende enorm zugenommen hat. Dies dürfte zur Erhöhung der Population stark beigetragen haben. Vor 2017 sei die Anzahl erlegter Wildschweine mit jährlich zwischen 80 und 100 relativ gleichbleibend gewesen.

Schießen nicht überall vertretbar

„Zur Problemlösung Schwarzwild haben die Wismarer Jäger und die Stadtverwaltung einen engen Kontakt. Unter anderem werden die Jäger bei der Durchführung der Drückjagden unterstützt. Es hat auch schon diverse Begehungen in den Problembezirken gegeben“, so Maik David, der weiter sagt: „Ein Schießen in Wohngebieten, befriedeten Bezirken und Kleingärten, wodurch Menschen gefährdet werden können, ist eigentlich nicht zu vertreten. Hier kann ein Jäger leider nur bedingt und in geringem Maß helfen.“

Beim Schießen in befriedeten Bezirken könne es durch Treffer auf zum Beispiel Betonteile zu Abprallern und Querschlägern kommen. Diese könnten lebensbedrohlich werden oder erhebliche Sachschäden verursachen. „Man muss da abwägen, ob man mit einem Schuss Menschen verletzen könnte und Sachen beschädigt oder eine Harke nimmt und die Grassoden wieder gerade rückt“, so der Pächterobmann.

Zäune können helfen

Für den Schutz von Eigentum müssen nach Ansicht der Jäger an betroffenen Stellen Zäune gebaut werden. Dies sei der sicherste, „leider aber auch ein etwas kostenintensiver Schutz“. Maik David: „Wir wollen alle mehr Natur haben. Dazu gehören auch das Wildschwein und Blumen fressende Rehe. Ich glaube, man kann sich nicht nur das Gute für sich aussuchen. Es ist aber richtig, dass der Schwarzwildbestand auf einem gesunden Bestand gehalten wird. Dies wird aber Jahr für Jahr gefühlt immer schwerer und aufwendiger.“

Maik David geht seit 1982 in Wismar zur Jagd. „In all den Jahren habe ich noch nie einen Angriff auf oder Verletzung von Menschen durch Schwarzwild in Wismar und Umgebung mitbekommen, außer bei der Jagdausübung selbst. Daher ist Vorsicht geboten, aber Angst braucht bei den nachtaktiven Tieren niemand zu haben.“

Von Heiko Hoffmann