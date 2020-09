Wismar

Passender kann ein Neustart kaum ablaufen: mit Geburtstagskuchen! Marek Tillmann feierte am ersten Tag der Mobilen Jugendbauhütte Wismar seinen 19. Geburtstag. Er gehört zu den fünf Jugendlichen, die ihren ersten Tag in dieser mobilen Jugendbauhütte hatten. Sie alle machen ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege.

Neues Konzept

„Wir fangen etwas Neues an und setzen gleichzeitig die fast 20-jährige Tradition der Jugendbauhütte in Wismar mit etwas Gutem fort“, erzählt Dirk Einbeck. Er ist gelernter Graveur und auch Sozialpädagoge.

Im Wechsel mit Rainer Sandberg als Zimmermannsmeister und geprüfter Restaurator im Zimmermannshandwerk wird er die Jugendlichen betreuen und anleiten. Beide teilen sich eine Stelle. „Wir werden mit den Jugendlichen in Wismar direkt an der historischen Substanz arbeiten“, erklärt Dirk Einbeck weiter.

Wismar als zentraler Ort

Vorher war das Konzept anders. Die Jugendlichen hatten Einsatzstellen in Wismar und der Region, waren beispielsweise im Schabbell oder im Schweriner Schloss oder direkt im Handwerk für ein Jahr eingesetzt.

Nun ist Wismar ihr zentraler Ort, von dem aus sie mobil und als feste Gruppe agieren. Ihr erster Einsatzort wird auf dem historischen Wismarer Friedhof sein, wo alte eiserne Grabeinfassungen denkmalgerecht aufgearbeitet werden. Danach werden die fünf Jugendlichen ihre eigene Wismarer Werkstatt aufbauen und einrichten.

Eisenbahntechnik und mehr

„Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit den Wismarer Eisenbahnfreunden“, dankt Dirk Einbeck. Der Ringlokschuppen und die historischen Nebengebäude des ehemaligen Bahnbetriebswerkes sind die große Einsatzstelle für die Jugendlichen in Wismar.

Historische Technik und alte Bausubstanz, ein Traum! Die Jugendlichen werden zusammen mit den Eisenbahnfreunden Wismar e. V. als Trägerverein auf dem Gelände und an der historischen Substanz arbeiten. Das war in den Vorjahren schon regelmäßig der Fall.

Berufsorientierung

Die Jugendlichen kommen teilweise von weiter weg für das besondere Konzept nach Wismar. Marek Tillmann kam über seinen Vater – der leitet die Lübecker Jugendbauhütte – auf die Idee, das Jahr für die eigene Berufsorientierung zu nutzen.

„Entweder das duale Studium Architektur und Zimmerer oder ich werde Fernsehmoderator“, lacht der 19-Jährige. Tobias Ollinger (20) hat die letzten 18 Jahre seines Lebens in Kanada und den USA verbracht. Die Großeltern in Greifswald haben von der Jugendbauhütte erzählt, er möchte Kunst und Holzhandwerk für sich im Freiwilligenjahr verbinden.

Ausbildung oder Studium?

Annabel Wiese (18) kommt aus Köln. Freunde der Mutter haben das Jahr in der Jugendbauhütte empfohlen. „Das ist genau das, was ich will. Handwerk macht mir Spaß“, sagt die junge Frau. Sie möchte sich nun ausprobieren und so herausfinden, in welche Richtung eine handwerkliche Ausbildung gehen könnte.

Wiebke Rodust (17) kommt aus Lübeck. Ihr geht es ähnlich, sie weiß nach dem Abi noch nicht, ob sie eine Ausbildung oder ein Studium anfängt. Gustav Goltz (20) aus Berlin weiß eigentlich genau, was er will. Eine Ausbildung im Zimmermannshandwerk. Aber er hat keinen passenden Ausbildungsplatz gefunden, die Jugendbauhütte als Übergangslösung fand er spannend.

Arbeiten ohne Druck

Und auch vom neuen Konzept sind die Jugendlichen begeistert und haben sich zum Teil genau deswegen in Wismar beworben. „Man kann sich ausprobieren und ohne den wirtschaftlichen Druck, den es vielleicht in einem Unternehmen als Einsatzstelle gibt, arbeiten“, kommentiert Gustav Goltz.

„Das Tolle ist ja, dass wir als Team zusammenarbeiten über das Jahr“, freut sich Marek Tillmann. „Der Lokschuppen ist auf jeden Fall eine coole Einsatzstelle!“

Gemeinsame Jugendbauhütte

Mit den Veränderungen gibt es nun die gemeinsame Jugendbauhütte der Welterbestätten Wismar und Stralsund, die von Stralsund aus koordiniert wird. Mit dem neuen Konzept konnte der Wismarer Standort erhalten bleiben.

Finanziert werden die Jugendbauhütten über die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Bundesweit gibt es 16 Jugendbauhütten, die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD) sind Träger des Freiwilligenjahres.

Von Nicole Hollatz