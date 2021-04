Wismar

Hera Bernitt (17) und Tobias Pilz (18) knien vor dem kleinen Stein in der Dr.-Leber-Straße. Etwas Wasser, etwas Politur, etwas Zeit zum Nachdenken über die Frau, für die und deren Schicksal der Stein dort liegt. Frieda Karseboom wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert, 72 Jahre alt. Am 22. November 1942 wurde sie dort ermordet.

Putzen und Erinnern

Einige der 31 Steine in Wismar haben elf Schülerinnen und Schüler des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums in kleinen Teams so in den letzten Tagen gereinigt. Damit sie glänzen zum 8. April. Damit sie mit ihrer Botschaft wieder ins Auge springen beim Vorbeigehen. Am Donnerstag war „Jom haScho’a“. So heißt der israelischer Nationalfeiertag und Gedenktag für die Opfer der Schoah, des Holocaust. In Israel ruht an dem Tag das öffentliche Leben, um 10 Uhr halten die Menschen selbst auf den Autobahnen an und inne zum Gedenken.

Die Schülerinnen und Schüler haben sich auf ihre Art und – ganz praktisch – vor den Menschen verbeugt. Sie haben Biografien der Wismarer Holocaust-Opfer gelesen. Sie hatten das Thema Stolpersteine, Erinnerungstage und natürlich auch den Nationalsozialismus im Unterricht. Sie wollten aber mehr tun, als die Fakten zu lernen, und haben in Eigeninitiative eine Projektgruppe gegründet.

„Nie wieder!“

Mit den konkreten Biografien ging das Thema sichtlich nahe. „Günter Nevermann war neun Jahre alt, als er ermordet wurde!“, erzählt Tobias Pilz vom Menschen hinter dem Stein, der vor der Poeler Straße 102 liegt. Das Kind wurde in der „Heilanstalt“ Sachsenberg ermordet, weil es eine körperliche Behinderung hatte. Tobias: „Der Arzt hat dort über 100 Kinder umgebracht, einfach so! Das ist doch krass!“ Ein Schicksal von sechs Millionen.

Die Jugendlichen sehen die aktuellen rechtsextremen Bewegungen zwischen Fremdenfeindlichkeit, Alltagsrassismus und AfD mit großer Sorge. Deswegen das Engagement für die Stolpersteine. „Wir würden uns wünschen, dass auch andere Jugendliche sowas machen. Und zwar nicht nur zu so einem Gedenktag, sondern das ganze Jahr über!“ Jasmin Mamasowa (17): „Viele Menschen verdrängen das Thema Holocaust und möchten nicht drüber sprechen. Aber das ist falsch!“ Die Botschaft der Jugendlichen ist klar. „So etwas darf nie wieder passieren!“, so Pauline Rosada (16).

Von Nicole Hollatz