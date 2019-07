Wismar

Junge Menschen kümmern sich um Altes. Das ist das Konzept der Jugendbauhütte Wismar. Und das kommt an: Das Projekt wird mit dem diesjährigen Nachwuchs-Denkmalpreis des Landes ausgezeichnet. Das hat Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) entschieden. 700 Euro gibt es dafür und eine offizielle Auszeichnung. Die Nachricht aus dem Schweriner Ministerium macht Projektleiter Martin Bettermann mächtig stolz: „Wir freuen uns sehr über diese Ehrung, weil sie unsere kontinuierlich gute Arbeit der vergangenen Jahre würdigt“, betont er.

Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege

Bereits seit 2001 bietet die Jugendbauhütte pro Jahr 20 bis 25 jungen Leuten die Möglichkeit an, ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege zu absolvieren. Einige arbeiten in den Denkmalschutzbehörden Wismar, Schwerin und Grevesmühlen sowie in der Bauverwaltung des Landtags. Andere sind in Museen beschäftigt oder pflegen für Vereine und Einrichtungen Guts- und Herrenhäuser wie zum Beispiel in Dreilützow und Hermannshagen.

Auch alte Unterrichtskarten sind von den Freiwilligen aufgearbeitet worden. aufgearbeitet Quelle: Nicole Hollatz

Hinzu kommen sechs gemeinsame Seminarwochen. In denen beschäftigen sich die Freiwilligen mit richtigen Denkmalen. So haben sie sich zum Beispiel an Ausgrabungen in der Wismarer Georgen-Kirche beteiligt, auf der Bundesgartenschau 2009 den Nachbau eines alten Slawenbootes unterstützt, bei der Restaurierung von Wandmalereien im Schloss Dreilützow geholfen und im Wismarer Ringlokschuppen mitangepackt – in Zusammenarbeit mit dem Verein „Eisenbahnfreunde“. „Im Schuppen sind Betonarbeiten an den Gleisfundamenten verrichtet und Abdeckungen für die Arbeitsgruben geschaffen worden. 2018 haben wir einen Waggon abgewrackt, damit der wieder aufgebaut werden kann“, berichtet Martin Bettermann.

Hunderte Miniaturbacksteine für Wismars Welterbehaus

Thomas Penz übergibt 600 Miniaturbaksteine an Rita Gralow vom Welterbehaus in Wismar, mit denen die Besucher Gebäude bauen können. Quelle: Jugendbauhütte Wismar

Seit einiger Zeit lässt die Jugendbauhütte in ihren Seminaren auch Miniaturbacksteine herstellen, die schon viele Besucher im Wismarer Welterbehaus bemerkt haben dürften. Mit denen können die Gäste (und nicht nur Kinder) in einer nachgestellten, mit Sand gefüllten Schwindgrube kleine Gebäude oder Städte bauen. Im letzten Seminar haben sich vor allem die Freiwilligen Samuel Warschak (Neumühler Bauhütte) und Thomas Penz (Denkmalschutzbehörde Stadt Schwerin) als Ziegler hervorgetan. „Erst neulich hat Thomas wieder 600 Steine an Rita Gralow vom Welterbehaus übergeben“, berichtet der Projektleiter stolz.

Auch im Stadtgeschichtlichen Museum sind Jugendliche im Einsatz gewesen. Dort haben sie beispielsweise an den Leseexemplaren in der Ausstellung mitgearbeitet - kleinen Heftchen mit Informationen zur Stadtgeschichte. Viele Teilnehmer bleiben auch nach dem Freiwilligen Sozialen Jahr der Geschichte oder dem Handwerk treu. So hat zum Beispiel Stefan Schultz durch Vermittlung der Jugendbauhütte ein Stipendium für eine weiterführende restauratorische Ausbildung in Italien erhalten und Florian Brembach ist einer der besten Zimmermannslehrlinge in MV gewesen.

Noch gibt es einige freie Plätze für neuen Durchgang

Für den neuen Jahrgang, der ab September 2019 bis August 2020 im Einsatz sein wird, kann die Jugendbauhütte noch einige freie Plätze anbieten. Die Jugendlichen erhalten für ihre Tätigkeit ein Taschengeld und einen Verpflegungszuschuss - insgesamt sind das um die 416 Euro monatlich. Dazu werden auch die notwendigen Sozialversicherungsbeiträge bezahlt. Wer Interesse hat, sich im Denkmalschutz umzuschauen und sich handwerklich zu betätigen, der bekommt weitere Informationen zum FSJ in MV bei Martin Bettermann (Telefon 03841 / 226943; Internet: www.ijgd.de).

Offiziell übergeben wird der Denkmalpreis in der Kategorie „Denk mal! Preis für Kinder und Jugendliche“ auf der landesweiten Festveranstaltung am 8. September in Rostock.

Mehr Infos:

Gruftforscher restaurieren Särge in Wismarer Kapelle

Wismar: Ohlerich-Speicher bei Urlaubern beliebt

Polizeigebäude Wismar wird noch später fertig

Kerstin Schröder