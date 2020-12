Wismar

Mit einer neuen Idee bringt sich die Friesland Kabel GmbH in die OZ-Weihnachtsaktion ein. Das Unternehmen mit Sitz im Gewerbegebiet Dammhusen handelt mit Kabeln, Leitungen und Zubehör. Auf unterschiedlich großen Trommeln aus Holz sind die Kabel aufgerollt. „Gegen eine Spende geben wir die Kabeltrommeln ab“, sagt Mitarbeiter Ralf Riebschläger. Aus Erfahrung weiß er, dass die Nachfrage steigt.

Als Bistrotisch und für Blumen

Im Freizeitbereich kommen die Kabeltrommeln immer häufiger zum Einsatz. Genutzt werden sie zum Beispiel als Stehtisch und Bar, zum Sitzen oder für Deko-Zwecke. „Ich habe schon Trommeln gesehen, die wurden für eine Biergarnitur genutzt oder um darauf große Blumengefäße zu stellen“, so Ralf Riebschläger. Einige montieren sich Rollen unter die Trommeln, um sie dann leichter hin- und herbewegen zu können.

Anzeige

Im Fachjargon ist von K8, K9, K 10 und so weiter die Rede. Damit ist der Durchmesser der Holzplatten an den beiden Enden gemeint. Das in Wismar ansässige Unternehmen gibt Trommeln mit einem Durchmesser von 80 bis 120 Zentimeter ab. Beim Aufstellen reicht die Größe von 60 bis 98 Zentimeter für eine größere K12. Einige stellen sich zwei Kabeltrommeln übereinander.

„Für einen guten Zweck“

Ralf Riebschläger: „Wir geben eine Kabeltrommel für eine Spende von 10 bis 20 Euro ab, es kann gerne auch mehr sein, denn es ist ja für einen guten Zweck.“ Die Einnahmen sind für die OZ-Weihnachtsaktion. Mit den Spenden wird der Verein „Licht am Horizont“ unterstützt. Der Verein engagiert sich auf vielfältige Weise für Kinder und Jugendliche in und um Wismar, deren Familien nicht viel Geld zur Verfügung haben.

Lesen Sie auch

Zeiten für Selbstabholer

Selbstabholer können sich die Kabeltrommeln am Donnerstag, 10. Dezember, von 17 bis 18 Uhr und am Freitag, 11. Dezember, von 16 bis 17 Uhr vor Ort abholen. Friesland Kabel hat seinen Sitz An der Westtangente 6. Diese Uhrzeiten gelten auch am Donnerstag und Freitag kommender Woche, 17. und 18. Dezember.

Am neuen Firmensitz in Dammhusen werden die Kabel geschnitten und portioniert. Im Frühjahr 2019 wurde damit begonnen, im September letzten Jahres war die feierliche Werkseröffnung. Die Ansiedlung stand im direkten Zusammenhang mit MV Werften. Friesland Kabel beliefert auch andere Unternehmen, ist aber auch von Kurzarbeit betroffen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

In den vergangenen Tagen sind weitere Spenden eingegangen – von Siegfried und Heidrun Heinrich (25 Euro), Jessica und Martin Gast (15), Dennis Dreier (20), Christine Wolff (30), Karla und Bernd Büttner (30), Gabriele und Jörg Rubach (20), Jutta und Volkmar Lange (25), Sandra Oldenburg (5), Heidi und Dietmar Meylahn (50), Torsten Müller (50), Inge und Bernd Schuldt (20), Heidrun Willnich (30), Fritz Schackow (15) sowie Andrea Johanna Barfels (100), Peter Marczynki (25), Kerstin und Peter Hermann (100), Lutz Bernhardt (50) sowie Angela und Birger Lange (50).

Zudem haben auch einige Wismarer die OZ-Weihnachtsaktion unterstützt, die nicht namentlich genannt werden möchten. Herzlichen Dank an alle Spender!

Von Heiko Hoffmann