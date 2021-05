Wismar

Freitag Nachmittag auf dem Kunstrasenplatz am Kagenmarkt in Wismar. Trainer Eddi Janssen stellt die leuchtend orangen Kegel auf. „Trainiert wird, egal wie das Wetter ist“, war vorher seine Ansage. Das Wetter hält. Zum Glück.

Trainingsstart mit Fieber messen

Um 17 Uhr kommen seine Jungs von der D2-Jugend vom Wismarer Sportverein Schiffahrt Hafen. Fünf von 14. Mehr dürfen nicht gleichzeitig trainieren. „Besser als nichts“ – den Spruch hört man derzeit oft und nicht nur beim Fußball. Rein praktisch teilt er die Gruppe und spricht mit den Eltern ab, wer kann, wer in der Woche dran ist und wer in der nächsten Woche.

Den Kids hat es gefallen, die Kondition kommt wieder, nur echte Spiele sind nicht möglich.

Das erste Training seit einem halben Jahr beginnt ungewöhnlich: Mit Fieber messen bei den Jungs – kontaktlos dank moderner Technik. „Außer Trainingsfieber will ich hier nix sehen“, lässt er die Kicker lachen. Er selbst war vorher beim Coronatest: negativ. „Zur Sicherheit für meine Familie und meine Fußball-Kids!“

Freude vs. Kondition

Seit Montag dürfen Kinder wieder in Kleingruppen und unter Coronabedingungen trainieren. Heißt: Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres in „Gruppen von höchsten fünf Kindern mit Anleitungsperson“, kontaktlos und im Freien. „Die Anleitungsperson muss einen tagesaktuellen negativen Schnell- oder Selbsttest vorweisen“, heißt es dazu auf der Webseite des Landes.

Johann Welke (11) freut sich, dass es wieder losgehen darf. Hennes Janssen (11) spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Fußball im Verein. Seit drei Jahren ist sein Papa Trainer. Aus der Not heraus, weil kein anderer sich fand. Inzwischen hat Eddi Janssen den Trainerschein, entsprechend Fachwissen und engagiert sich im Vorstand des Vereins.

Hennes weiß, die Kondition ist nach einem halben Jahr runter. Das zeigt sich nach der ersten Runde Laufen zum Aufwärmen. Die Jungs kommen ins Schwitzen und Keuchen. Der Trainer nickt. Sechs Monate sind eine lange Zeit in dem Alter. Und Fußball zocken auf der Playstation ist eben was anderes. Der Trainer motiviert seine Kids – Kondition und Technik werden wiederkommen, Kinder lernen schnell. Eddi Janssen lacht: „Passen eure Schuhe überhaupt noch?“ Nicht bei jedem, aber was sollen Eltern für teuer Geld Fußballschuhe in der nächsten Größe kaufen, wenn sie nicht wissen, wann es wieder losgehen kann?

Kleiner Neustart

Ein Neustart nach einem halben Jahr Spielpause. Auch andere Wismarer Vereine haben in der vergangenen Woche wieder losgelegt mit dem Nachwuchstraining. „Am Mittwoch hatte unsere F1 Junioren ihr erstes Training. Denn seit Montag darf unser Nachwuchs bis 14 Jahren wieder unter bestimmten Einschränkungen trainieren. Ein klein wenig Normalität in dieser wilden Zeit“, ist auf der Internetseite des FC Anker Wismar zu lesen.

Zurück zum Kagenmarkt, wo die Jungs mit den Kegeln (als Abwehrspieler) und den Bällen kämpfen. Die Kids üben die Ballannahme, den schnellen Sprint, den Pass, das Zuspiel. Und natürlich aufs Tor schießen UND treffen. Alles auf Distanz. Die spannenden Zweikämpfe um den Ball sind nicht erlaubt. Zu nah. „Das dürfen nur die Profis, sich nach dem Tor umarmen und küssen“, kommentiert Eddi Janssen so, dass seine Jungs es nicht hören.

Hoffen auf Schulöffnungen

Wenn die Schulen wieder im Regelbetrieb öffnen, wird auch im Vereinssport mehr möglich. Auf der Webseite der Landesregierung ist hölzern zu lesen: „Ferner ist der vereinsbasierte Trainingsbetrieb im Kinder- und Jugendsport im Freien in allen Sportarten bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres, der in Landkreisen und kreisfreien Städten angeboten wird, in denen der Schulbetrieb als täglicher Präsenzunterricht in Gestalt eines Regelbetriebes unter Pandemiebedingungen stattfindet, in Gruppen bis zu 20 Kindern bzw. Jugendlichen zulässig.“

So lange trainieren die Jungs um Eddi Jansen erst einmal wieder Technik, Kondition und Ballgefühl. Fußballtraining mit fünf Spielern und dem Trainer. Ein richtiges Spiel ist so nicht möglich. „Die Saison ist komplett abgeblasen“, so Eddi Janssen. Sprich, es wird keine Freundschaftsspiele, keine Wettkämpfe geben. Nichts. Das ist nicht gut für die Motivation, weiß der Trainer. Aber besser als nichts.

Von Nicole Hollatz