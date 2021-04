Wismarer Kagenmarkt: Jetzt ist der letzte Block an der Reihe

Wismar

Im Wohngebiet Kagenmarkt wird der letzte Wohnblock abgestockt. Der unsanierte Fünfgeschosser in der Prof.-Frege-Straße 62-68 fällt schnell ins Auge. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) macht aus dem Haus mit vier Aufgängen einen Dreigeschosser. 24 Wohnungen werden entfallen, diese sind bereits leergezogen.

Eigentlich war die Maßnahme schon für das letzte Jahr vorgesehen. Doch wegen Corona und auf Empfehlung des Betriebsarztes wurden die Arbeiten um ein Jahr verschoben. „Wir sind es den Mietern schuldig, dass der Kagenmarkt auch mal fertig wird“, so Wobau-Geschäftsführer Klaus-Dieter Thauer.

Schmuddelkind war gestern

In den letzten Jahren hat sich der Stadtteil enorm verändert. Vom Schmuddelkind, wo keiner mehr so recht wohnen wollte, zu einem Vorzeige-Wohngebiet. Neues wurde gebaut, Häuser wurden saniert und zum Teil mit Aufzügen versehen, Straßen und Außenanlagen sind erneuert, es gab Hausabbrüche, Fünfgeschosser wurden abgestockt.

Der Fünfgeschosser in der Prof.-Frege-Straße 62-68 wird um zwei Etagen abgestockt. Damit wird der letzte Block am Kagenmarkt saniert. Quelle: Heiko Hoffmann

Jetzt ist der letzte Block an der Reihe. Die Arbeiten sollen sich von April bis November 2021 erstrecken. In einem ersten Schritt sind Arbeiten an Sanitär, Elektro und Heizung an der Reihe. Im zweiten Schritt geht es um den Rückbau. Beim Flachdach und Zuschnitt der Wohnungen wird es bleiben, 18 neue Balkons werden angebaut.

Ausweichwohnungen in heißer Bauphase

Die Arbeiten werden im bewohnten Zustand durchgeführt. Für die heiße Phase von rund zwei Wochen stehen Mietern jeweils Ausweichmöglichkeiten am Kagenmarkt zur Verfügung. Das sei Teil des Hygienekonzeptes in Corona-Zeiten, so Joachim Brinckmann, Leiter Wohnungswirtschaft bei der Wobau.

Die Investition, die vom Bund gefördert wird, beläuft sich auf rund 1,7 Millionen Euro. Bodo Schwenkner, technischer Leiter bei der Wobau, begleitet die Umgestaltung am Kagenmarkt seit Jahren: „Es macht einen schon ein bisschen zufrieden, was gemeinsam erreicht wurde.“ Gemeinsam heißt: mit der Stadt und den beiden Genossenschaften. Die Wobau will zu guter Letzt in der Prof.-Frege-Straße 36 bis 40 noch eine Parkplatzanlage errichten. Das soll voraussichtlich von Oktober bis Dezember geschehen.

Stadt plant Foto-Kalender

Den Wandel des Kagenmarktes möchte die Hansestadt in einem Foto-Kalender abbilden. 2022 soll der Kalender erscheinen. Für den Fotowettbewerb werden Bilder oder schon digitalisierte Fotos von den Bauarbeiten aus den 1970er Jahren, von den einstigen Lauben in dem früheren Gartengebiet und von den Bauarbeiten aus jüngerer Zeit gesucht.

Mit der Wende hatte der Stadtteil immer mehr an Attraktivität verloren. Viele Mieter zogen weg. Das hat sich komplett gewandelt.

Die Kita „Sonnenschein“ wurde saniert, ein neuer Hort gebaut, die neue Rudolf-Tarnow-Grundschule ist entstanden, die Freiwillige Feuerwehr Altstadt hat ihr neues Gebäude am Kagenmarkt bezogen. Der Stadtteilplatz ist umgeben vom „Feuerwehr-Spielplatz“, Sitzgelegenheiten, einem Kunstobjekt sowie dem Neubau der Wobau mit der Sparkassen-Filiale im Erdgeschoss und zwölf Wohnungen. Allein dafür hatte die Wobau 3,2 Millionen Euro investiert. Gleich nebenan steht der neu gebaute Markant-Supermarkt.

Die grüne Spiel- und Freizeitfläche samt Skateranlage gegenüber der Rudolf-Tarnow-Grundschule hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Hier soll noch in diesem Jahr eine neue Skateranlage hinzukommen und die verschlissenen Anlage ersetzen. In den vergangenen Jahren sind rund 6,7 Millionen Euro allein in die Umgestaltung am Kagenmarkt investiert worden, so die Stadt.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ziel der kommenden Jahre ist es, weiter zu investieren – diesmal in die Energiebilanz. Denn die Klimaschutzziele beschäftigen auch die Wohnungsunternehmen. Sie müssen umweltfreundlicher werden. Außerdem sollen mehr altersgerechte Wohnungen gebaut und der Bestand digitalisiert werden“, sagt die Stadt zum Ausblick.

Fotos für Kalender gesucht Die Hansestadt möchte einen Kalender zum Kagenmarkt herausbringen. Gesucht werden Fotos, die den Wandel darstellen. Fotos können bis zum 30. April digital an 117@gos-mbh.de oder per Post an GOS mbH Projektbüro Wismar (Großschmiedestraße 33 in 23966 Wismar) geschickt worden. Auf die Einsender, deren Fotos für den Jahreskalender 2022 ausgewählt werden, wartet ein kleiner Preis als Dankeschön.

Von Heiko Hoffmann