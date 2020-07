Wismarer Kampfsportler trainieren im Samurai-Camp

Wismar

Sommerspaß für junge Kampfsportler: Acht Kinder und Jugendliche sind in mittlerweile fünfte Samurai-Ferien-Camp eingezogen. Normalerweise trainieren sie in der Aikidoschule Nordwestmecklenburg und beim Verein Budokan Jin Hwa. Doch in der schulfreien Zeit heißt es für die Sieben- bis 16-Jährigen Kids aus Wismar, Grevesmühlen und Klütz: Raus in die Natur!

Beisammensein am Lagerfeuer

Diesmal sind die Jungs mit drei Trainern in Kanus über die Peene gefahren, haben an verschiedenen Stationen ihre Zelte aufgebaut und Kampfsport geübt: Taekwondo-Training, den Umgang mit dem japanischen Kampfstab, Tai Chi und Aikido – natürlich in ihren weißen Kampfsport-Anzügen, die sie mit im Rucksack hatten.

Zwischen dem Paddeln und Sport ging es zur Abkühlung ins Wasser und am Abend zum gemütlichen Beisammensein am Lagerfeuer.

In Kanus ging es über die Peene. Quelle: privat

Von OZ