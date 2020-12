Wismar

Wenn Christian Thadewald-Friedrich erzählt, was er eigentlich für den 20. und 21. Dezember für die Wismarer geplant hatte, kommt Sehnsucht und Wehmut auf. „Der Dresdner Kreuzchor macht immer ein Adventskonzert mit Popsongs, traditionellen Liedern und Gedichten. So etwas wollte ich in einem machbaren Maß für Wismar in St. Georgen organisieren.“

Und dann jedes Jahr wechseln: Ein Jahr, wie schon in den Vorjahren, Bachs klassisches Weihnachtsoratorium, dann das poppige Adventskonzert, das nun zum ersten Mal hätte stattfinden sollen. Mit Kantorei, Kinderchor, Orchester und Solisten.

„Dann kam Corona“, kommentiert der engagierte Kirchenmusiker. Optimistisch hatte er weiter geplant – vier Konzerte à maximal 200 Gäste und sehr viel Platz in St. Georgen. Das war im Sommer erlaubt. Mit den stark gestiegenen und weiter steigenden Infektionszahlen musste er umplanen.

Keine Laienmusiker

Statt Konzerte live mit Publikum wird es einen professionellen Livestream geben. Heißt, alle Wismarer und darüber hinaus können sich das Konzert aus St. Georgen anhören: am 20. Dezember um 16 Uhr. „Es ist kein Publikum vor Ort, wir kommen in alle Haushalte!“

„Es sind nur noch professionelle Musiker erlaubt“, erzählt der Kantor von den derzeitigen Regelungen. Seine Kantorei klingt zwar professionell, ist es aber im Sinne des Gesetzes nicht. Genauso musste Christian Thadewald-Friedrich seinem Kinderchor absagen.

Soloselbstständige

„Gerade für die Kinder tat mir das sehr leid“, so der Kantor. Dank Spenden konnte er zur Weihnachtszeit einen kleinen Trost überreichen: neue Chorpullover und eine selbst eingespielte CD mit den gemeinsamen Liedern zum Mitsingen zu Hause.

Das Plakat zum Livestream aus St. Georgen stammt von Maria Tonn. Die Illustration wurde von Robert Seegler angefertigt. Quelle: privat

Nun kommen die Profis aus der Region und Rostock in die Kirche, dazu Solisten als Sänger. 30 Orchestermusiker und vier Solisten – alles Soloselbstständige, die derzeit kaum Auftritts- und damit Verdienstmöglichkeiten haben. „Ich freue mich, dass wir die unterstützen können“, dankt der Kantor. Gleiches gilt für die Techniker, die den Livestream mit gutem Ton und Licht möglich machen.

Viel Aufwand

Der Aufwand für das Konzert unter Corona-Bedingungen ist nicht ohne. „Wir haben zwei Wismarer Ärzte, die am Tag vorher alle Beteiligten durchtesten“, erklärt Christian Thadewald-Friedrich. Die vier Sänger haben dann bei der Aufnahme die ganze Bühnenbreite für sich, um jegliches Ansteckungsrisiko zu minimieren.

„Wir hoffen, dass die Regeln so bleiben. Die sind jetzt unsere Arbeitsgrundlage“, beschreibt Christian Thadewald-Friedrich sein eigenes Restrisiko. Damit sich die Wismarer auf gut 65 Minuten Besinnlichkeit und Weihnachtsstimmung freuen können – gemeinsam und doch jeder für sich.

Zu Hause bleiben

Das Konzert soll anregen, dass die Menschen zu Hause bleiben!“ Und das Konzert ganz gemütlich genießen, mit Punsch, Keksen und gerne auch mit guten Boxen für guten Ton. Der Kantor lächelt. Nur übers Handy gucken und Hören würde der Sache nicht gerecht werden.

„Vielleicht können die Menschen im Pflegeheim das so sehen“, hofft der Kantor. Natürlich wird es einen geistlichen Impuls geben bei der musikalischen Andacht zum vierten Advent. Dazu kommen kleine Videobotschaften, die vorher aufgenommen wurden und nun in den Livestream rein geschnitten werden. Auch zwei junge Orgelschüler von Christian Thadewald-Friedrich werden so zu Gehör kommen!

Arrangements speziell für Wismar

Torsten Sterzik, der erste Orgellehrer von Christian Thadewald-Friedrich aus dem thüringischen Hildburghausen, hat bekannte Weihnachtslieder extra für Wismar neu arrangiert für das Orchester und die Solisten und die Akustik in St. Georgen.

Christian Thadewald-Friedrich hat eine „Blechbläserintrada“ über einen alten Choral geschrieben, extra für das Konzert. Dazu kommen die Weihnachtsliedklassiker, die gerne zu Hause mitgesungen werden dürfen.

Bitte um Spenden

Christian Thadewald-Friedrich: „Das Konzert ist ein Geschenk, der Livestream wird nicht monetarisiert. Aber wir haben auch eine große Bitte: Unterstützen Sie mit Spenden die Aktion!“ Denn das Konzert und der Livestream werden gut 18 000 Euro kosten.

„Wir haben Förderungen von der Hansestadt, dem Landkreis, dem Förderkreis St. Georgen und der Thomas-Agerholm-Stiftung erhalten“, dankt der Kantor. Das Wismarer Theater unterstützt technisch. Finanziert ist das Projekt damit noch nicht. Potentielle Einnahmen aus einem Kartenverkauf oder einer Spendenbox, wie bei einem „Präsenzkonzert“, fehlen.

Von Nicole Hollatz