Die Idee kam von Karlotta, der neunjährigen Enkelin von Peter Kast, und ihrer Lehrerin Kitty Pretzer von der Evangelischen Schule Robert Lansemann in Wismar. Karlotta erzählte vom Beruf ihres Opas, die Lehrerin wurde hellhörig. Sie wünschte sich neues Kartenmaterial für den Unterricht: lokaler, kindgerechter, praktischer. Das eine führte zum anderen und alles zusammen zu begeisterten Kindern und Lehrern. Aber von vorne.

Der Wismarer Peter Kast, Karlottas Opa, ist Kartograf mit jahrzehntelanger Erfahrung. Im November konnte er mit seinem auf die Landkartenherstellung spezialisierten Büro, der „Nordland Kartenverlag GmbH“, das 30-jährige Jubiläum feiern. Seine Wander- und Fahrradkarten nutzen viele Menschen. Ähnlich lange arbeitet er auch verschiedenen Schulbuchverlagen zusammen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder und Jugendliche im Sachkunde- oder Geografieunterricht unter anderem mit seinem Material lernen, sich in der Welt zu orientieren, ist groß.

Wo sind Schule, Eisdiele, Tierpark?

„Aber alle Atlanten, so gut wie die sind, gehen nie auf den engeren Raum der Schule ein“, erklärt Peter Kast das Problem. „Selbst sehr gute Grundschulatlanten gehen in der Regionalisierung nicht tiefer als auf die Bundeslandebene.“ Viel zu groß gegriffen für Grundschulkinder, für die der Weg von der Schule zum Tierpark schon eine enorme, kaum überschaubare Entfernung ist.

Genau dort hat der Kartograf angesetzt. Er erklärt: „Das nähere Schulumfeld, der Schulort, die Kreisstadt, das Umland des Schulortes, der Landkreis – das sind Orte und Räume, die der Schüler bereits kennt, in denen er sich orientieren kann. Bekommt der Schüler Landkarten an die Hand, die ihm Vertrautes zeigen, dann fällt es ihm leicht, sich zu orientieren.“ Mit den bekannten Orientierungspunkten vor Augen – Schule, das eigene Zuhause, die Eisdiele, der Lieblingsitaliener, der Kirchturm – lernen die Kinder, solche Karten zu lesen und zu nutzen.

Pädagogisch und kindgerecht

Karten von Wismar und vom Landkreis gibt es natürlich. Aber: „Kinder brauchen anderes Kartenmaterial als Erwachsene und erfahrene Kartennutzer“, weiß Peter Kast. Gerade Zweit- und Drittklässler, die eben lesen gelernt haben. Für die Schulbuchverlage ist dieser Aufwand der Regionalisierung mit pädagogischem Ansatz und eben aus Kindersicht unwirtschaftlich groß.

Kartograf Peter Kast aus Wismar Quelle: Nicole Hollatz

Die Lücke möchte Peter Kast füllen und hat mit Blick auf die Kinder und für sie neues Kartenmaterial entwickelt. Das Ergebnis ist eine Kartenreihe, angefangen vom Stadtplan über das nähere Umland des Schulortes, Kartenmaterial für den Landkreis, fünf Karten für das Bundesland im einheitlichen Maßstab (physische Übersichtskarte, Übersichtskarte mit Bodenbedeckung und Großschutzgebieten, Verkehrskarte und die politische Übersichtskarte. Dazu gibt es die Kartenserie „Unser Schulort in der Welt“ mit fünf Darstellungen in schlüssiger Abfolge: dem Schulort im Landkreis, dem Landkreis im Bundesland, das Bundesland in Deutschland, Deutschland in Europa und Europa in der Welt.

Mathe und mehr

Für fast jede Karte gibt es deckungsgleich die „stumme Karte“ in schwarz-weiß zum Beschriften und Ausmalen. Bei der Verkehrskarte hat Peter Kast jeweils die Entfernungen zwischen definierten Punkten angegeben – für den Matheunterricht.

Die Karten kommen digital und hochauflösend in die Schule, können am Smartboard oder im digitalen Unterricht gezeigt und ausgedruckt werden. Ideal auch zum Mitnehmen: „Beispielsweise, wenn die Kinder auf Exkursionen gehen.“ Die Botschaft des Kartografen: „Die Arbeit mit Karten macht Freude und es gelingt fast nebenbei, Gegebenheiten in der Natur und ihre Entsprechung auf Landkarten zu verstehen.“

Für alle Schulen

Die Schülerinnen und Schüler können dank des digitalen Materials und der modernen Technik an der Schule genau nachvollziehen: Wo genau liegt eigentlich die Robert-Lansemann-Schule in Wismar, wo befindet sich Wismar in Nordwestmecklenburg, wo liegt Nordwestmecklenburg in MV, wo in Deutschland, in Europa und auf der Welt? Die Orientierung – vom Kleinen ins Große und auf dem Globus – ist wichtig.

Die Begeisterung der Robert-Lansemann-Schüler und ihrer Lehrerin war Motivation, das Angebot für alle Schulen in Mecklenburg-Vorpommern zu machen. Die Preise sind überschaubar, die ersten Schulen im Landkreis haben schon Interesse bekundet. Und wenn zum Beispiel die Regionale Schule mit Grundschule in Proseken das Kartenmaterial bestellt, bekommt sie natürlich die Pläne von Proseken und dem Umland, nicht von Wismar. „Das mache ich so selbst für die kleinste Dorfschule, die das möchte“, verspricht Peter Kast.

Denn nur so können die Kinder schon in der Grundschule lernen, sich vor der eigenen Haustür und im direkten Umfeld zu orientieren. So wie bei Karlotta und ihren Freunden. Fabio (9) findet Wismar inzwischen auf jeder Karte, egal welcher Maßstab. „Das erkennt man super an der Insel Poel!“, verrät er den Trick.

