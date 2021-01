Wismar

Am Freitag, dem 15. Januar, beginnt um 15.30 Uhr die erste Kinder-Uni-Vorlesung des Jahres. Für die kleinen Studierenden wird das eine Premiere sein. Denn zum ersten Mal werden sie nicht im Hörsaal auf dem Wismarer Campus erwartet, sondern im weltweiten Web. Thomas Rupf wird als Dozent der Frage nachgehen, ob es tatsächlich ein „Typisch Mädchen – Typisch Junge“ gibt.

Die Vorlesung des pädagogischen Beraters war bereits für November 2020 geplant. Doch die Corona-Pandemie kam dazwischen. Deshalb werden nun alle Kinder die Möglichkeit haben – so wie die „großen“ Studenten – online an Vorlesungen teilnehmen zu können. Am Freitag öffnet sich dann keine echte Hörsaaltür, sondern eine digitale.

Einlass erfolgt über Website der Kinder-Uni

Der Einlass erfolgt über die Kinder-Uni-Webseite www.hs-wismar.de/kinderuni, auf der kleine Textwegweiser in den digitalen Hörsaal leiten. Der sogenannte Livestream wird bereits um 15.15 Uhr aktiviert, so dass alle Kinder genug Zeit haben sich auf den Vorlesungsbeginn vorzubereiten. Zu Hause muss keine Software installiert werden. Eltern, Großeltern oder Freunde können unterstützen und während der Vorlesung dabei sein – in normalen Vorlesungen ist das nicht möglich.

Wettkämpfe und Puppen

„Lieben Jungen wirklich Spiele mit Wettkampfcharakter und spielen Mädchen tatsächlich lieber in der Puppenecke?“, fragt Thomas Rupf, der als Vater von fünf Kindern auch sehr persönliche Erfahrungen in seine Vorlesung einbringen kann. Auf unterhaltsame Weise wird er zeigen, wie man dem Naturell von Jungen und Mädchen entgegenkommen kann. So wird er nicht nur erläutern, ob es stimmt, dass Jungen oft zu Selbstüberschätzung neigen, während es Mädchen eher an Selbstvertrauen fehlt. Das Ziel der Vorlesung ist es, Jungen und Mädchen zu selbstbewussten und starken Persönlichkeiten zu erziehen.

Der Diplom-Pädagoge Thomas Rupf war bisher zum Beispiel in der Mutter-Kind-Rehaklinik in Grömitz, an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel als Dozent, in der Jugendarbeit der Kirchengemeinde Reinfeld, im Jugendamt Bad Segeberg und in der Kinderpsychiatrische Praxis in Grevesmühlen tätig. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählt unter anderem das Training mit verhaltensauffälligen Kindern aller Altersklassen. Für den Pädagogischen Berater ist Humor wichtiger Bestandteil seiner Arbeit.

Ratgeber für Eltern

Seit mehr als acht Jahren ist der Dozent als Referent für Vorträge und Fortbildungen im ganzen Bundesgebiet unterwegs, beispielsweise mit der Veranstaltungsreihe „Machtkämpfe der Kinder“. Kinder-Uni-Eltern können auch in einem seiner Bücher nachschlagen, unter anderem im Erziehungsratgeber „Ich muss meinem Kind alles zehnmal sagen!“ oder „Der kleine Wutzwerg steckt in uns allen“ sowie im Ratgeber für Erwachsene „Nie mehr sprachlos - Schlagfertigkeit im Alltag und Beruf“.

Auch nach der Vorlesung wird es möglich sein in den digitalen Hörsaal zu schauen. Denn es ist geplant die Vorlesung aufzuzeichnen. Entsprechende Hinweise und Tipps gibt es auf der Kinder-Uni-Webseite.

