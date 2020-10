Wismar

Es ist ein Jubiläumsjahr für die Kinderuni der Wismarer Hochschule. Seit mittlerweile 20 Jahren werden Kinder in den Hörsaal gelassen und von Dozenten mit verschiedenen Themen wie Umwelt, Technik und Tiere vertraut gemacht. In wenigen Tagen, am 30. Oktober, startet das nächste Semester.

Die gute Nachricht für die Organisatoren ist: Alle Vorlesungen bis einschließlich Mai 2021 sind ausgebucht. Und das ist gleichzeitig eine schlechte Nachricht für noch interessierte Kinder: Sie kriegen keine Plätze mehr.

Maske und Einbahnstraße

Doch wegen der Corona-Pandemie stehen nicht wie gewohnt alle 200 Sitze im Hörsaal zur Verfügung, sondern nur noch 50 pro Vorlesung. Zwischen den Kindern bleiben immer zwei Plätze und eine Stuhlreihe frei. Außerdem gelten andere Regeln: Die Mädchen und Jungen müssen Mund-Nasen-Schützer tragen, im Hörsaal einen Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten und es gibt ein Einbahnstraßensystem bei Ein- und Ausgang.

Eltern, die die Vorlesungen sonst von einem anderen Hörsaal aus beobachten konnten, dürfen das Gebäude in den kommenden Monaten nicht mehr betreten. Sie müssen draußen warten. Da es immer jeweils zwei Veranstaltungen zu einem Thema gibt, wird der Saal vor, zwischen und nach den Vorlesungen gelüftet und desinfiziert.

Neun Termine geplant

Vorgesehen sind erst einmal neun Termine für die kleinen Studenten. Sollten sich die Corona-Regeln verschärfen, kann es Änderungen geben. Das Programm, das die OSTSEE-ZEITUNG als Medienpartner begleitet, ist bunt gemischt: Erster Dozent ist Dr. Kilian Neubert. Er beantwortet am 30. Oktober die Frage: Müssen Fische trinken? Im November heißt es „Typisch Mädchen, typisch Junge“, im Januar „Was passiert, wenn sich Luft in Luft auflöst?“.

Im Februar geht es um den Denkmalschutz. Am 26. März heißt es „Kids unschlagbar – geht es auch ohne Gewalt?“, im April „So funktioniert ein Wasserkreislauf“. Die vorletzte Vorlesung am 28. Mai dreht sich um „Jim Knopf’s Reise zum Magnetberg“ und die letzte am 19. Juni um Fahrradtouren für die Europäische Union. Nach der soll es noch ein kleines Abschlussfest geben.

In den vergangenen 20 Jahren haben mehr als 30 000 Mädchen und Jungen die Vorlesungen der Wismarer Kinderuni besucht.

Von Kerstin Schröder