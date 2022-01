Wismarer Kino öffnet wieder: Erste Vorstellungen am 6. Januar

Wismar

Nach einer weiteren Schließung bedingt durch die Corona-Einschränkungen des Landes öffnet das Wismarer Kino wieder seine Türen. Die ersten Vorstellungen im CineStar Wismar in der Schweriner Straße 16 beginnen am Donnerstag, 6. Januar, um 17 Uhr. Die Wiederöffnung findet unter der Berücksichtigung der 2G plus-Regel statt. Das bedeutet, die Gäste müssen genesen oder geimpft sein sowie einen negativen Test vorweisen. Um für die Gäste einen angenehmen und entspannten Kinobesuch zu gewährleisten, werden außerdem maximal 50 Prozent der möglichen Kapazitäten bzw. eine maximale Kapazität von 200 Sitzplätzen pro Kinosaal zugelassen. Gezeigt werden in den nächsten Tagen die Filme „Clifford der rote Hund“, King‚s Man - The Beginning“ , „Lauras Stern“ und „Spider-Man: No Way Home“.

Von OZ