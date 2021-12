Wismar

Eine offene Impfaktion für Personen ab einem Alter von zwölf Jahren findet am Montag, 27. Dezember, in der Wismarer Kirche St. Nikolai zwischen 9 und 12 Uhr statt.

Die Ärzte Dr. Anne Reiher und Dr. Christian Güttel impfen die erste, zweite oder die Auffrischungs-Impfung ohne vorherige Terminvereinbarung. Impfbereite werden gebeten, ihren Personalausweis, die Krankenkassenkarte und den Impfausweis mitzubringen.

Der Impfstoff ist Moderna. Menschen unter 30 Jahre und Schwangere können BioNTech bekommen. Zu beachten ist, dass in der Nikolaikirche die Maskenpflicht besteht.

Der mecklenburgische Propst Marcus Antonioli aus Wismar begrüßt diese Impfaktion ausdrücklich: „Ich finde es ein ermutigendes Zeichen, wenn eine Kirchengemeinde zum Impfen einlädt, denn nur so können wir einer hohen Zahl von Opfern in dieser Corona-Pandemie vorbeugen. Wir müssen gemeinsam alles tun, um Gesundheit und Leben vor allem der Schwächsten unter uns zu schützen. Ganz besonders möchte ich all jene einladen, die noch zögerlich sind. Es wäre gut, wenn dies auch anderorts möglich wird.“

In weiteren mecklenburgischen Kirchengemeinden gibt es ähnliche Aktionen. So beherbergt beispielsweise die Pfarrscheune (Schloßstraße 19) in Kühlungsborn ein Corona-Testzentrum und in Rethwisch hat ein ortansässiger Arzt in der Dorfkirche geimpft.

