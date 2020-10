Wismar

„Ich habe sonst niemanden mehr“, erzählt Hilde Baumgart. Die 85-jährige ist seit elf Monaten verwitwet. Ohne die sozialen Kontakte im Kirchenladen würde sie manch einen Tag kein einziges Wort sprechen, berichtet sie bei Kaffee und Kuchen und einem Plausch mit ihrer Bekannten Rita. „Es war lange zu“, nickt sie. Aber nun freut sie sich, der Kirchenladen hat wieder offen und sieht schicker aus denn je.

Es ist voll unter dem modernen Glasdach im sonst größtenteils leer stehenden Promenadencenter am Friedenshof II. Auf den Bänken sitzen die Gäste mit dem gebotenen Abstand, es gibt Sekt, Blumen und dankbare Worte. Pastor Thomas Cremer dankt, dass der Treffpunkt nun trotz Corona wieder öffnen darf. Und dass so viele ehrenamtliche Helfer und Spender in den vergangenen Wochen kräftig angepackt haben, um die Räume zu sanieren.

Anzeige

Viel Hoffnung

Der Pastor ist der derzeitige Vorsitzende im Kirchenladenverein, seine Heilig-Geist-Gemeinde erstreckt sich bis in den Friedenshof und darüber hinaus, inklusive Kirchenladen. Propst Marcus Antonioli überlegt gemeinsam und symbolisch mit den Gästen, womit in so einem ökumenischen Kirchenladen gehandelt werden könnte.

Bildergalerie vom Wismarer Kirchenladen

Zur Galerie Da hat sich einiges verändert! Der Kirchenladen soll nun mehr „Cafécharakter“ bekommen und mehr Menschen anziehen. Für das Stammpublikum ist er längst ein zweites Zuhause.

„Es geht um Hoffnung“, lautet seine treffende Antwort. „Gerade in der Corona-Zeit!“ Hilde Baumgart nickt. Passend dazu hat der Probst auch gute Nachrichten. Die Finanzierung des sozialen Treffpunkts ist für zwei weitere Jahre gesichert. Hoffnung kommt kleckerweise, aber sie kommt.

Viel Familie

Gerade im Januar feierte der Kirchenladen seinen 20. Geburtstag. Da war Michaela Wenhardt fünf Jahre alt. „Ich war als Kind schon immer hier, jeden Tag“, erzählt sie und berichtet von den Umzügen des Kirchenladens in dieser Zeit im Objekt. „Ich war immer draußen und hab mit anderen Kindern gespielt“, erinnert sie sich an die Kindheit.

Das ist alles los im neuen Kirchenladen Allgemein hat der Kirchenladen jeweils dienstags, donnerstags und freitags von 14 bis 17 Uhr auf, am Mittwoch erst ab 15.30 Uhr. Dafür gibt es zusätzliche und feste Angebote vormittags und mittags. Jeden Dienstag (9.45-11.45 Uhr) findet im Kirchenladen ein Handarbeitskurs statt, danach gibt es bis 13.30 Uhr einen Mittagstisch. Die Ehrenamtler kochen gemeinsam. Von 14 bis 17 Uhr folgt ein Spiel- beziehungsweise Kreativnachmittag. Mittwochs von 10 bis 12 Uhr treffen sich die „Sportfrauen“. Als neues Angebot ist von 13 bis 14.30 Uhr eine „Nachbarschaftssprechstunde“ dazugekommen. „Manchmal bekommt man Behördenbriefe, die man nicht versteht“, erklärt Julia Hofheinz. Dann kann –nach Voranmeldung –vor Ort geholfen und weiter vermittelt werden. Jeden Mittwoch von 15.30 Uhr bis 17 Uhr können Eltern mit Kindern im Alter von bis zu sechs Jahren sich zum gemeinsamen Erzählen und Spielen treffen. Die Kinder werden bei Bedarf sogar beaufsichtigt! Ebenfalls jeden Mittwoch von 18 bis 21 Uhr geht es um „Schokolade für die Seele“, gemeinsam wird gekocht und erzählt, was Gott und Glauben mit dem gegenwärtigen Leben zu tun haben. Donnerstags von 16 bis 17 Uhr findet im Kirchenladen ein Erzählnachmittag für Seniorinnen und Senioren mit Kaffee und Kuchen statt. „Jeder ist Hüter und Hüterin eines ganz persönlichen Erinnerungsschatzes, den wir gerne bewahren wollen“, erzählt Julia Hofheinz. Das Erzählte wird aufgeschrieben. Jeweils freitags von 15 bis 18 Uhr gibt es ein „Feierabend-Café“, alle 14 Tage mit einem prominenten Gast, dem vorher vorbereitete Fragen wie auf dem Roten Sofa gestellt werden können. Am 30.10. ist Probst Marcus Antonioli zu Gast, am 13.11. Sabine Matthiesen vom Wismarer Filmbüro, am 27.11. Bürgermeister Thomas Beyer und am 11.12. Pastor Thomas Cremer. „Alle sind zum Mitreden eingeladen!“

Nun sitzt sie mit Töchterchen Luna –ein Jahr und sieben Monate alt – im Kirchenladen. Der Ort ist immer noch Treffpunkt für sie und ihre Freunde. „Sonst würden wir irgendwo zu Hause oder auf dem Spielplatz rumsitzen“, nickt Marcel Grünberg neben ihr. „Ich kann hier abschalten nach der Arbeit“, erzählt Michaela Wenhardt, während eine der älteren Damen mit Luna schäkert. Die Mama lächelt: „Wir sind hier wie eine große Familie.“

Viel mehr

„Wir haben überlegt, wie wir mehr Menschen hier in den Kirchenladen locken können“, erzählt Pastor Cremer. Der Treff solle mehr Cafécharakter bekommen. Deswegen die Neugestaltung mit kleinen Sitznischen, bequemen Sesseln, dem großen Tresen und der neuen professionellen Küche. Dazu gibt es tägliche Angebote zwischen Eltern-Kind-Schnack und Seniorennachmittag, Sport, Handarbeit und dem wöchentlichen Mittagstisch.

Lesen Sie auch: Sieben Grabplatten zieren wieder das Wismarer Marien-Forum

„Wir haben jetzt einen Kombidämpfer und eine richtig professionelle Edelstahlküche“, dankt Julia Hofheinz, die Koordinatorin des Kirchenladens. Die gebrauchte Küchenausstattung ist eine Spende von der Diakonie und kommt aus dem Seniorenheim „Schwarzes Kloster“, den Durchlauferhitzer spendete Udo Trost von der Insel Poel.

Viele Hände

Und sehr viele helfende Hände haben ihre Freizeit gespendet, Möbel zusammengebaut, Wände neu gestaltet, die Fliesen geschrubbt, so dass sie nun wie neu aussehen. Sabrina Sengpiel (36) gehört zu den Ehrenamtlern.

Lesen Sie auch: 130 Jahre Wismarer Posaunenchor – Musik über Gemeindegrenzen hinweg

„Es macht einfach Spaß hier“, erzählt die Anwohnerin. Erst fing ihr Mann an, sich für den sozialen Treffpunkt zu engagieren und hat seine Frau begeistert. „Man ist beschäftigt und nicht nur zu Hause“, schmunzelt die junge Frau und sitzt mit einem Kaffee im bequemen –neuen –Ohrensessel. „Ohne den Kirchenladen wäre es langweilig!“

Viel Zuhause

Mit der Kirche hat Sabrina Sengpiel sonst nichts am Hut. „Mein Mann ist getauft, ja. Aber sonst nichts“, erklärt sie. Aber das ist O.K., weiß sie. „Jeder ist willkommen. Man sitzt zusammen und kann erzählen. Der Kirchenladen ist fast unser zweites Zuhause!“

Lesen Sie auch: Jan Witte-Kropius stellt in Wismar aus: Malerei, Grafik, Skulptur und Kunst am Bau

Ein sozialer Treffpunkt mitten im Plattenbaugebiet, wo sonst nicht mehr viel los ist, möglich gemacht dank der Stadt, der Sozial-Diakonischen Arbeit Evangelische Jugend, der Kirchgemeinde, der Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest und der Stiftung „Kirche mit Anderen in Mecklenburg“.

Von Nicole Hollatz