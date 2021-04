Für die Kindergärten in Wismar und Umgebung gilt es bereits: Ab kommenden Montag dürfen sie nur noch eine Notfallbetreuung anbieten. Auch für die Schulen könnten beim MV-Gipfel am Donnerstag noch ähnliche Maßnahmen entschieden werden. Was Eltern, Lehrer und Erzieher aus der Region dazu sagen, erfahren Sie hier.