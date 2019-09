Wismarer Klima-Aktivistin: „Sich gegen Eltern und Schule aufzulehnen, ist doppelt schwierig“

Wismar

Mara Boege ist Klima-Aktivistin der ersten Stunde in Wismar. Die 19-Jährige hatte die erste Demonstration in der Hansestadt organisiert. Inzwischen unterstützen auch die „Parents for Future“ – also die Elterngeneration – die Bewegung. Mit dabei ist die Wismarerin Britta Fust. Was sie antreibt und wovor sie Angst haben, berichten beide im Gespräch mit der OZ.

Am Freitag startet die vierte Klima-Demo in Wismar. Was ist genau geplant?

Es wird der dritte internationale Klimastreik stattfinden, der von Greta Thunberg ausgerufen wurde. Das Besondere an diesem ist, dass alle Generationen auf die Straße gehen sollen – nicht nur die Schüler, auch Eltern, Großeltern, Arbeitgeber und -nehmer. Die Politik soll sehen: Alle sind davon betroffen und alle setzen sich dafür ein.

Sie haben auch einen Aufruf an Unternehmen gestartet. Wie ist die Rückmeldung?

Es gibt Vorlagen, die sich die Unternehmen ausdrucken können. Wenn sie ihr Geschäft schließen wollen, können sie sich die an die Tür hängen, damit alle Bescheid wissen, dass sie bei der Demo sind. Bundesweit macht zum Beispiel der Nutzfahrzeughersteller Scania mit.

Britta Fust, Sie sind Mitglied der Grünen in Wismar und als Vertreterin von „Parents for Future“ dabei. Wie unterstützen sie die Schüler?

Wir haben als Eltern mitgeholfen, diese Einladungen zu teilen. Die Resonanz ist hier aber noch nicht so wirklich groß. Das ist in anderen Städten anders. Aber ich weiß, dass hier auch einige kommen werden. Ansonsten organisieren wir uns in der „For Future“-Bewegung mit Delegierten bis auf Bundesebene. So kommen Materialien dann regional bis auf die kleinste Ebene an.

Mara Boege, Sie sind 19 Jahre alt. Warum machen Sie das?

Ich selbst habe die Ortsgruppe Wismar im März gegründet. Zum einen hat mich das Thema schon lange beschäftigt. Zum anderen wollte ich unbedingt in Wismar eine Ortsgruppe haben. Ich will nicht, dass alle nach Berlin fahren und dann nur über Berlin geredet wird. Das war mein Ansporn. Ich habe aus Grevesmühlen eine Mitstreiterin gefunden und wir haben das dann zusammen organisiert. Und ausschlaggebend für mich ist natürlich, dass ich Angst davor habe, was 2030 oder 2050 passiert. Schaffen wir es bis dahin CO2-neutral zu leben? Was, wenn nicht? Keiner weiß, was passiert, wenn der Kipppunkt erreicht ist.

Aktivistin Mara Boege spricht bei der ersten Klima-Demo im März in Wismar auf dem Marktplatz zu Hunderten Teilnehmern. Quelle: Michaela Krohn

Wie ist die Stimmung zu dem Thema in Ihrem Umfeld?

Ich habe Freunde, die sich fragen, ob es sich für sie überhaupt lohnt zu studieren und sie ihren Job lange ausüben können. Für mich stellt sich auch die Frage, ob ich Kinder kriegen soll. Ich will nicht, dass sie leiden oder vor Klimakatastrophen fliehen müssen. Wo sollen wir hin? Wir sind im globalen Norden. Es gibt einfach keinen weiteren Raum.

Wie organisieren Sie sich? Zu ersten Demo im März kamen ja gleich 500 Teilnehmer.

Boege: Ja, das kam auch für uns unerwartet. Es gab ein Vernetzungstreffen in Rostock für Mecklenburg-Vorpommern. Dort habe ich meine Mitstreiterin kennengelernt. Wir haben dann eine Whatsapp-Gruppe gegründet. Es kamen immer mehr dazu. Eine Woche vor der Demo mussten wir eine zweite Gruppe eröffnen, weil wir die Maximalgröße von 399 schon erreicht hatten. Zur Demo hatten wir 250 Teilnehmer angemeldet, aber in den Gruppen waren ja schon über 400. Dass wir die 500 erreichen, hätten wir eigentlich nie gedacht.

Fust: Auch meine Söhne sind in diese Gruppen eingetreten. Die Jugendlichen haben sich dann im Tiko in einem Raum getroffen und dann regelmäßige persönliche Treffen organisiert. Denn es mussten ja solche Sachen geklärt werden, wie: Wer redet? Wie radikal sind unsere Forderungen? Wie funktioniert Politik?

Klima-Demo am 15. März in Wismar. Quelle: Michaela Krohn

Sie scheinen liberal mit ihren Kindern zu diesem Thema umzugehen. Mara Boege, wie ist das mit Ihren Eltern?

Die haben das von Anfang an unterstützt. Ich habe da keine Gegenwehr bekommen. Ich höre aber von anderen, dass es die Eltern verbieten. Sich gegen Eltern und Schule aufzulehnen, ist sicher doppelt so schwierig. Manche brechen dann zusammen und kommen nicht zur Demo, sie können sich aber mit anderen Aktionen einsetzen – zum Beispiel eine Anti-Kreuzfahrtschiff-Demo oder Müllsammeln am Wochenende.

Wie ist die Rückmeldung von den Lehrern?

Boege: Ich weiß, dass in Dorf Mecklenburg einige Lehrer nicht so begeistert sind. Es durften bisher keine Aushänge gemacht werden. Für die Demo am Freitag jetzt aber schon. Vom Gerhart-Hauptmann-Gymnasium weiß ich, dass sie mit einem Entschuldigungszettel der Eltern an der Demo teilnehmen durften. Da wurde ein Weg gefunden. In Grevesmühlen hingegen ist es sehr hart, da ist die Schule dagegen. Aber dort habe ich auch die besten Mitorganisatoren.

Fust: Das Problem ist, dass es eine unklare Lage vonseiten des Schulamtes gibt. Ich kenne Lehrer, die ganz engagiert dabei sind – zum Beispiel ihren Sozialkundeunterricht auf die Demo verlegen. Es würde aber viel helfen, wenn es eine klare Verfahrensweise geben würde. Einige Schulen haben Klausuren extra auf diesen Tag gelegt. Dort wurde gezielt gesagt: „Bist du nicht anwesend, bekommst du eine 6.“ So war es für die zweite Demo sehr schwierig, Teilnehmer zu finden.

Die zweite „Fridays for Future“-Demonstration in Wismar im April: Etwa 120 Teilnehmer sind mit Schildern und Parolen rufend durch die Stadt gezogen. Quelle: Michaela Krohn

Bei der zweiten und dritten Demo waren nur noch 120 Teilnehmer dabei. Waren Sie enttäuscht?

Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde 120 für Wismar immer noch gut. Es hätten ja auch nur drei kommen können.

Was wünschen Sie sich für die Region Wismar? Wie kann sie klimafreundlicher werden?

Auf der Insel Poel und im Landkreis gibt es Moore. Die sollen wieder bewässert und anders als für den Maisanbau genutzt werden. Das Moor ist ein riesiger CO2-Speicher. Das ist vielen nicht bewusst. Auch der Hochwasserschutz ist wichtig und das Thema Umwelt muss in die Schulen kommen.

Fridays for Future in Wismar In ganz Deutschlandwerden am Freitag vermutlich tausende Menschen auf die Straße gehen und sich der „ Fridays for Future“-Bewegung anschließen. Anstoß dafür geben die Tagung des Klimakabinetts in Berlin und der UN-Klimagipfel in den USA. Greta Thunberg, die das Vorbild der Bewegung ist, hat zum größten internationalen Klimastreik aufgerufen. Die Ortsgruppe Wismar lädt alle ein, am Freitag um 14 Uhr auf den Marktplatz zu kommen.

Von Michaela Krohn