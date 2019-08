Wismar

„Psychiatriiiiiiiie“ – die Damen vom Pflegeteam der Gerontopsychiatrie im Sana-Hanse-Klinikum lachen in die Kamera. Minutenlang posieren sie für die Fotografen. Denn sie haben gerade eine tolle Auszeichnung bekommen. Sie sind die beliebtesten Pflegeprofis in Mecklenburg-Vorpommern. Patienten und deren Angehörige haben sie mit diesem Titel geehrt. Und auf den ist das Team um Stationsleiterin Dagmar Schulz mächtig stolz. Schließlich ist ihr beruflicher Alltag geprägt von einigen Herausforderungen: Die Pflegerinnen kümmern sich um ältere Menschen ab dem 65. Lebensjahr in psychischen Ausnahmesituationen.

Die 23 Stationsbetten sind meist voll belegt

„Wir pflegen Menschen, die an Demenz, Depressionen, Schizophrenie und Suchterkrankungen leiden“, berichtet die Stationsleiterin aus Proseken. Es sei ein schönes Gefühl, die Lebensqualität der Patienten durch intensive Pflege fördern zu können.

Auf der modern eingerichteten Station gibt es 23 Betten. Die sind meist voll belegt. 17 davon – unter anderem für Demenzkranke – befinden sich in einem extra geschützten Bereich. Dort müssen die Pflegerinnen besonders aufmerksam sein und die Patienten immer im Auge behalten. „Wir beobachten sehr viel, auch dadurch merken wir, ob sich der Gesundheitszustand verbessert oder verschlechtert“, berichtet Anika Walzel-Lipp. Die Pflegerin aus Reinstorf ist stellvertretende Stationsleiterin und wie ihre Kolleginnen einer Dame besonders dankbar: Sozialarbeiterin Imke Kniest aus Warin. Sie berät die Patienten, wie es nach dem Klinikaufenthalt weitergehen kann, organisiert Pflegeplätze oder eine gesetzliche Betreuung und gibt Tipps für mögliche finanzielle Unterstützungen. Und Imke Kniest hat das Team der Station L2b für den Wettbewerb nominiert. „Weil Patienten und deren Angehörige mir immer wieder erzählen, wie toll sie die Arbeit der Pflegerinnen finden“, erklärt sie ihre Initiative.

Arbeit von Pflegekräften wird wertgeschätzt

Mit dem Online-Wettbewerb „ Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ soll die Arbeit der Pflegekräfte in ganz Deutschland wertgeschätzt und ein öffentliches Dankeschön ausgesprochen werden. 1000 Teams und Personen sind diesmal bundesweit nominiert worden, 35 000 Menschen haben abgestimmt. In Mecklenburg-Vorpommern hat das Team vom Sana Hanse-Klinikum mit deutlichem Abstand gewonnen. „Es hat jede dritte Stimme bekommen“, berichtet Dominik Heck vom Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV).

Auch Pflegedirektorin Marion Dunkelmann ist voll des Lobes für ihr Klinikteam: „Trotz der allgemeinen schwierigen Lage im Pflegebereich gibt jede Pflegerin immer 110-prozentigen Einsatz.“ Und nicht nur zu den Patienten sind alle nett. „Unser Team ist wie eine kleine Familie. Wir sind füreinander da und schätzen die Arbeit der anderen. Auch in der Freizeit unternehmen wir viel miteinander. Das fördert unseren Zusammenhalt“, erzählt Pflegerin Franziska Brandt aus Wismar.

Geduld, Empathie und Verständnis sind nötig

Wer auf der Station arbeiten möchte, müsse viel Geduld, Empathie und Verständnis für die psychiatrischen Erkrankungen mitbringen. Diese Einstellung helfe dabei, die täglichen Herausforderungen zu meistern. „Auch wenn Demenzkranke oft große kognitive Defizite aufweisen, ist ihre Gefühlswelt völlig intakt und sehr sensibel. Deshalb betreuen wir jeden Patienten individuell. Das spüren die Betroffenen und auch ihre Angehörigen“, berichtet Stationsleiterin Dagmar Schulz. Die Pflegekräfte würden häufig auch Zeit für ein aufmunterndes Wort, eine tröstende Berührung oder gemeinsames Singen und Malen finden.

Dass die Patienten und deren Angehörige ihre Arbeit zu schätzen wissen, freut das Gewinnerteam. „Wir bekommen aber auch so oft ein Dankeschön und das gibt uns viel zurück.“

