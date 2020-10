Wismarer Kneipenfestival Honky Tonk auf 2021 verschoben

Wismar

Wie geht es weiter? Welche Corona-Zahlen gibt es im Herbst? Die Fragen beschäftigen auch die Veranstalter, die lange überlegen, ob sie noch etwas anbieten und wenn ja – wie. Die Macher vom Honky-Tonk-Festival haben sich entschieden. Die Wismarer Kneipentour findet in diesem Jahr nicht statt.

„Indoorveranstaltungen wie unser Festival leben von ausgelassener Stimmung und von tanzenden und singenden Besuchern. Der rege Wechsel der Locations ist dabei ein fester Bestandteil des Konzepts. Mit den geltenden Auflagen wäre das Herzstück des Formats einfach nicht mehr vorhanden und auch die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben“, teilen die Organisatoren der Blues Agency mit. Deshalb sei nun schweren Herzens die Entscheidung getroffen worden, in diesem Jahr eine Pause einzulegen und das Wismarer Honky Tonk auf den 20. November 2021 zu verschieben.

Tickets behalten ihre Gültigkeit

Bereits erworbene Tickets oder Eintrittsbändchen behalten weiter ihre Gültigkeit oder können in einen Gutschein eingetauscht werden. Weitere Infos folgen auf der Webseite www.honky-tonk.de.

Das Festival hat bereits 17 Mal in Wismar zahlreiche Besucher angelockt. Die ziehen an dem Abend von Kneipe zu Kneipe, in denen unterschiedliche Bands auftreten. Mit einem speziellen Bändchen kommen sie überall hinein und können so unterschiedliche Musikrichtungen genießen.

