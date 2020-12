Wismar

„Ich bin mit Covid-19 infiziert worden und leider schwer erkrankt. Im Moment geht es mir sehr schlecht, aber ich werde kämpfen, immer wieder kämpfen, damit ich bald wieder für Euch und meine Patienten da sein kann.“ Das schreibt Sylke Meyer am 10. Dezember bei Facebook. „An vorderster Front zu stehen bedeutet nicht, dass man stark genug ist.“

Als Sylke Meyer das schrieb, ging es ihr schlecht. Aber schon wieder so „gut“, dass sie schreiben konnte. Das ist vier Wochen her. „Es gab Momente in dieser Zeit, wo ich aufgeben wollte, weil ich keinen Funken Besserung empfand.“

Auf Station infiziert

Am dritten oder vierten Dezember hat Sylke Meyer sich infiziert. „Ich habe mich auf Station angesteckt“, erzählt die 51-jährige. Sie arbeitet als Krankenschwester in der Gefäßchirurgie und Urologie im Wismarer Krankenhaus.

Ein Patient dort erkrankte erst unerkannt an Corona, sie hat sich trotz Maske angesteckt. Abstand halten geht in dem Beruf nicht. „Die Patienten sind mir heilig!“ Die Wismarerin hat den Verdacht, dass sie sich über ihre Augen infiziert hat, beim hustenden Patienten und ohne Schutzbrille.

Mit starken Kopfschmerzen machte die Erkrankung sich zuerst bemerkbar. Dann ging es Schlag auf Schlag, immer weiter bergab. Am Nikolaustag ist sie benommen und mit Schüttelfrost zusammengebrochen. Alleine zu Hause hatte Sylke Meyer fast 40 Grad Fieber. Morgens um vier Uhr dachte sie, sie müsse den Notarzt rufen.

Innerliches Verbrennen

„Ich dachte, ich verbrenne innerlich, ich trockne aus!“, erzählt sie von den Schmerzen damals, vom Gefühl, dass die Organe verbrennen. „Ich habe geschrien und geweint vor Schmerzen.“ Klares Denken war kaum möglich. Sylke Meyer erzählt, dass sie vom Brunnen neben sich geträumt hat, aus dem sie immer schöpfen könne, um das Feuer im Körper zu löschen.

Zeitweise ging es Sylke Meyer so schlecht, dass sie aufgeben wollte. „Es ging keinen Schritt vorwärts, sondern immer nur zurück, abgeschottet und alleine zu Hause“. Als eine Freundin am Telefon bei diesen Worten und den Gedanken weinte, wurde Sylke Meyer klar, dass sie sich selbst nicht aufgeben darf.

Nicht transportfähig

Der Corona-Verdacht lag nahe, für einen Test war sie nicht transportfähig. „Das mobile Abstrichteam kommt nur zu Pflegebedürftigen“, erzählt sie. Also hat sie sich zum Abstrichzentrum geschleppt. Das Ergebnis war, wie erwartet, positiv. „Mir war klar, dass ich mich irgendwann bei der Arbeit infiziere, aber ich hätte nie gedacht, dass ich so einen schweren Verlauf durchmache.“

Als Risikopatientin hat sie sich nicht gesehen. „Mitte Mai hatte ich eine Lungenembolie, ich bin gerade umgezogen und hatte viele Dienste im Krankenhaus, meist Spät- und Nachtschichten“, sucht sie Gründe für den schweren Verlauf. Aber: Sie hat schon im März eine Freundin in Italien verloren, die an Corona verstorben ist. 31 Jahre alt und ohne große bekannte Vorerkrankungen.

Keine Grippe

Sylke Meyer schüttelt den Kopf, wenn andere Corona mit einer Grippe vergleichen. „Ich hatte Grippe, das hier war was ganz anderes!“ Oder wenn Leute sagen, es kann ja nicht so schlimm gewesen sein, wenn sie nicht ins Krankenhaus musste. „Ganz im Gegenteil, den Menschen auf der Intensivstation geht es richtig schlecht.“

Als Krankenschwester funktionierte Sylke Meyer mit ihrem Wissen trotzdem. „Ich hatte keine Lungenentzündung, keine Meningitis und keinen Sauerstoffmangel“, fasst Sylke Meyer die Indikation für eine stationäre Aufnahme zusammen. Ihren Blutdruck und die Sauerstoffsättigung hat sie regelmäßig selbst mit den entsprechenden Geräten gemessen und genauso wie die Symptome protokolliert.

Kämpfen

Also kämpfte Sylke Meyer sich zurück ins Leben und kämpft immer noch. Ihr Arzt hat nur per Mail mit ihr kommuniziert. Sieben Tage fieberte sie so, hat elf Tage nur getrunken und kaum gegessen. Freunde, Bekannte und Kollegen haben sie übers Küchenfenster mit Lebensmitteln versorgt und immer wieder nachgefragt, wie es ihr geht. „Ein großes Dankeschön an diese Menschen und diese unerwartete Unterstützung!“

Die Quarantänezeit ist vorbei, die ersten Schritte nach draußen waren zaghaft. Ein Hauptsymptom ist immer noch die extreme Schwäche. An Joggen oder Sport wie früher ist nicht zu denken, wenige Meter spazieren gehen reichen aus. „Es wird noch dauern, die komplette Lebensqualität wieder zu erreichen. Ich bin noch nicht wieder auf dem Damm.“ Der Geschmacks- und Geruchssinn, den sie nach einer Woche verloren hatte, kommt langsam wieder. Aber sie hat Angst vor Spätfolgen. Davor, dass sie als toughe Krankenschwester nicht mehr so kann wie vorher.

Appell

Um so direkter ist der Appell der Wismarer Krankenschwester: „Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie schlecht es diesen Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung gehen kann und welche Herausforderungen für unsere Ärzte und unser Pflegepersonal täglich zu bewältigen sind.

Die Situation ist niemals zu unterschätzen, ein Zusammenhalt ist jetzt und nicht nur jetzt so wichtig. Wenn unsere Kliniken funktionieren sollen, dann ist es Voraussetzung, diszipliniert zu sein, Mund-Nasen-Schutz zu tragen, den vorgegebenen Abstand einzuhalten und auf sich und seine Mitmenschen zu achten!“

Von Nicole Hollatz