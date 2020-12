Wismar

„Wir leben derzeit komplett von der Grundsicherung. Aber ganz ehrlich, das ist mehr Geld, als wir in manch einem normalen Monat zur Verfügung haben.“ In „normalen Monaten“ arbeitet Lars Maué als Regisseur und Maskenbauer oder gibt Kurse rund um diese Themen. Seine Frau Johanna Kanka-Maué entwickelt als gelernte Schneiderin und Schnittdirektrice Theaterkostüme.

Künstlerpaar

Sie sind beide von den geschlossenen Theatern betroffen. Lars Maué hätte im März Premiere mit seinem neuen Stück auf der Wismarer Kammerbühne gehabt. Für den Sommer hatte er Tanzkurse geplant und beworben, wollte viel über seinen Verein „Kulturmühle Wismar“ wuppen. Das meiste ging nicht.

„Das Homeschooling für unsere Kinder war meine Aufgabe, Johanna hatte zum Glück noch den ein oder anderen Nähauftrag“, erzählt Lars Maué vom Frühjahr. Große Aufträge als Gewandmeisterin für die Theater des Landes brachen auch für sie weg.

Grundsicherung

„Beim Amt gab es die Ansage, Grundsicherung, sprich ALG II, zu beantragen. Das haben wir auch gemacht“, berichtet Lars Maué, dankbar dafür, dass es diese Möglichkeit gibt. Der Gedanke an ein bedingungsloses Grundeinkommen oder einfachere, fairere Wege, Kultur, Kunst und damit die Menschen dahinter zu finanzieren, reizt. Insbesondere mit dem Hintergedanken, wie viel mehr an Kunst und Kreativität möglich wäre, persönlich und allgemein.

„Mit der Grundsicherung haben wir nun ein Gefühl der Sicherheit. Aber wir wissen auch, dass das schnell kippen kann, wenn das Amt dann sagt, was man machen muss.“ Sprich Wertschöpfung im Sinne der Betriebswirtschaft, nicht in Form von Kunst und Kultur. „Wir sind immer am Rotieren“, kommentiert Lars Maué.

Kreative Zeit

Für Heilig-Geist bereitet er ein Krippenspiel als Figurentheater vor, dank einer Förderung vom Landkreis kann er an einem Regiebuch schreiben. Dazu beschäftigt er sich gerade intensiv mit Nosferatu, der zum Teil in Wismar gedrehte Film wird im kommenden Jahr 100 Jahre alt.

Für sein neues Stück auf der Wismarer Kammerbühne hat er optimistisch die Premiere auf den 27. März 2021 gelegt. „Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder proben können“, so sein Optimismus. Realistischer: „Corona werden wir so schnell nicht los. Nicht im nächsten Jahr und im übernächsten vielleicht auch nicht.“

Wünsche an die Politik

Umso wichtiger ist nun für ihn die Frage, wie es weiter geht mit Kunst und Kultur. „Ich kann der Politik nur sagen, macht den Zugang zu Fördermitteln leichter! Damit man was aufbauen kann. Die Anträge sind oft zu kompliziert und mitunter weltfremd, wir sind doch alles keine Verwaltungsangestellten, wir sind Künstler!“ Aber: „Dank“ Corona sind nun Förderungen und Möglichkeiten da, die es so vorher nicht gab.

Lars Maué hofft auf einen positiven „Corona-Effekt“ – dass die Menschen wissen, was Kultur wert ist und wie trist das Leben ohne sein kann. Er gehört nicht zu denen, die jammern. „Ich empfinde die Aufmerksamkeit für die Kultur gerade als sehr positiv. Vorher gab es diesen Gedanken, wir müssen die Kulturschaffenden in Deutschland erhalten, so nicht. Ich hoffe nur, dass das System durch die Abstinenz nun keinen Schaden nimmt.“

