Wismar

„Bitte bleib gesund!“ steht auf dem liebevoll gestaltetem Teelicht. Auf der anderen Seite klebt ein Herz. Christine Lengtat verschenkt solche Teelichter – wirft sie in fremde und bekannte Briefkästen und verschickt sie mit der Post. Die Wismarer Künstlerin hat die Aktion „ Fernwärme“ ins Leben gerufen.

„Werde Wärmespender!“, ruft sie auf ihrer Webseite (www.christine-lengtat.de) zum Mit- und Nachmachen auf. Ihre „Aktion Fernwärme“ ist ein interaktives Projekt zum zweiten Lockdown.

Symbolische Fernwärme

„Versende oder verschenke einen wärmenden Gruß!“, schreibt sie und erklärt. In Potsdam, ihrer zweiten Heimat, hat sie vor der Haustür die Bauarbeiten für die Fernwärmeleitung beobachtet. Der Begriff „ Fernwärme“ ging ihr nicht mehr aus den Kopf.

„ Fernwärme ist das, was wir gerade brauchen“, spricht sie nicht mehr vom Heizungsnetz, sondern von guten Gesten und dem symbolischen Zusammenhalten. Christine Lengtat wollte ein niederschwelliges Symbol für diese Fernwärme schaffen in einer Zeit, in der Umarmungen außerhalb der Familie als Zeichen für Wärme, Verbundenheit und Freundschaft nicht angebracht sind.

Starkes Symbol

„190 Wattstunden Energie und drei Stunden Licht“, schmunzelt sie. Das sind die Eckdaten eines normalen Teelichts. Verziert und beschriftet kann dazu noch ein Lächeln ins Gesicht der Menschen zaubern.

„Jeder hat so ein Teelicht in der Schublade!“, erzählt sie. Aber bemalt, beschriftet oder beklebt und dann weiter verschenkt wird es zum „Fernwärmespender“ für „jeden, dem du näher sein möchtest, als es gerade möglich ist“. Das Teelicht kommt als kleine Aufmerksamkeit in den Briefkasten von Freunden und Familie oder eben der Nachbarin.

Mitmachen

Christine Lengtat ruft zum Nach- und Mitmachen auf. Auf ihrer Webseite ist ein Infoblatt zum Ausdrucken und sogar eine Faltanleitung für den Briefumschlag dazu. Ihre Hoffnung ist, dass viele Menschen mitmachen.

Jede, jeder verziert drei, vier Teelichter und verschenkt sie. Die Beschenkten verzieren selbst drei, vier Teelichter. So könnte, von Wismar ausgehend, ein ganzes symbolisches Fernwärmenetz entstehen. Und vielleicht kommt ein Teelicht zurück.

Von Nicole Hollatz