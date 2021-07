Wismar

„Blau, das ist für mich der Geist. Der Himmel. Die Vision oder eine Idee“, beschreibt Monika Ringat, Künstlerin aus Heidekaten. Sie gehört zu den 24 Künstlerinnen und Künstlern, die derzeit in der Wismarer Galerie Hinter dem Rathaus ausstellen.

„Die jährliche Gemeinschaftsausstellung ist sonst immer ein großes, rauschendes Fest“, begrüßte Brigitte Neugebauer-Winkler von der „Gemeinschaft Wismarer Künstler und Kunstfreunde e.V.“ als Träger der Galerie die Gäste zur Ausstellungseröffnung. Das Fest war nun kleiner, mit Abstand und Maske. Die Kunst ist unverändert vielfältig und in diesem Jahr größtenteils blau.

Blauer Rahmen

„Irgendeinen Rahmen braucht es“, weiß Künstlerin Britta Matthies aus Hohen Viecheln. Dieses Jahr vereint die Farbe an sich die sonst so verschiedenen Künstlerinnen und Künstler mit ihren jeweiligen Positionen, Materialien, Techniken und Sichtweisen auf die Welt. Das Ergebnis ist „Blau in den verschiedensten Abwandlungen“, so Britta Matthies.

Wilko Hänsch (Hohen Viecheln) zeigt Pop-Art, wunderbar großformatig auf Leinwand. Drei Blautöne reichen ihm, um etwas Figürliches im wahrsten Wortsinne zu schaffen – mit Faltenwurf und Erhebungen, Licht und Schatten. Olaf Hoppe (Boiensdorf) zieht mit seinem starken Farbholzschnitt in das Innere einer Sonnenblume, in Blau.

Verein wächst wieder

„Wir sind ein Verein, der Nachwuchs hat“, sagt Brigitte Neugebauer-Winkler zur Ausstellungseröffnung. Das ist auch in der Ausstellung sichtbar. Karen Clasen (Wismar), Susanne Gabler (Wismar) und Sibille Wolfgram (Lübeck) sind als Künstlerinnen neu im Verein dabei, Susanne Gabler ist lange schon sehr aktiv im Verein und hinter den Kulissen.

Als Anwärterinnen beziehungsweise Anwärter hoffen Sieglinde Mix (Kaltenhof, Insel Poel), Annette Stüsser-Simpson (Kloster Tempzin) und Christian Schönwälder (Schwerin) auf Aufnahme. Alle sechs sind mit Arbeiten in der Gemeinschaftsausstellung vertreten.

Geklebte Irritation

Die Arbeit von Christian Schönwälder fällt gleich im Eingangsbereich der Galerie auf. Neben einer großformatig, im blau-grauen Dunst bemalten Leinwand hängt ein leuchtend oranges Oberteil an einem Kleiderbügel. Wie eine Warnweste. „Kinderzimmer, Schlafzimmer, Küche“ steht grell auf den Streifen, aus denen das Oberteil geklebt ist.

Der Künstler grinst und freut sich über das irritierte Nachfragen. Tape, also Klebeband, ist sein künstlerisches Material. Er mag das Geräusch des Abreißens von der Rolle, er mag es, sich selbst zu be- und verkleben. Eine Maskerade, die irritieren und verwirren darf. „Es darf Fragen aufzwingen, wieso, warum?“, lächelt der Künstler.

So ist auch das Oberteil in der Ausstellung entstanden, Christian Schönwälder fotografiert und filmt sich so beklebt mit den verschiedensten Klebebändern, die es im Handel gibt. Für das orange Oberteil brauchte er einen neutralen Hintergrund. So ist das blaue Bild entstanden. „Blau drängt sich oft in den Hintergrund.“ Ein QR-Code als dritter Teil der Arbeit führt zu dem Video, in dem Malerei und Klebewerk vereint werden.

Hoffnung, Freiheit, Himmel, Meer

„Blau, das ist Hoffnung, Freiheit, Himmel. Wenn ich in den Himmel sehe und er ist grau, weiß ich, dahinter ist er blau“, schwärmt Hans W. Scheibner (Maßlow) über die Farbe und das Ausstellungsthema. Er lacht und behauptet, blaue Dinge eher irgendwo liegen zu lassen als andersfarbige.

Susanne Gabler verbindet mit dem Blau das Meer. Sie zeigt böse „Seegrüße“ analog zu den „Grüßen von der Ostsee“ von manch einem Urlauber. Ihr Gruß ist das, was die Fischerei im Meer hinterlässt. Plastikmüll von Geisternetzen, der an den Strand gespült zum mahnenden Kunstwerk wird.

Die Gemeinschaftsausstellung geht über drei Etagen inklusive Erdgeschoss, so dass viele verschiedene Werke zu sehen sind. In der kommenden Woche wird ein 3D-Rundgang in der Galerie erstellt, so dass die Ausstellung auch virtuell zu sehen sein wird. Die Künstlerinnen und Künstler des Vereins werden so in ihrer medialen Präsenz unterstützt. Die Ausstellung ist dank Förderungen vom Land, dem Landkreis, der Stadt und der Agerholm-Stiftung möglich geworden.

Gemeinschaftsausstellung der Wismarer Künstlerinnen und Künstler Es stellen folgende Künstlerinnen und Künstler aus: Angelika John, Anna Martha Napp, Annette Stüsser-Simpson, Bernadette Maria Roolf, Britta Matthies, Christian Schönwälder, Hans W. Scheibner, Henry Walinda, Jan Witte-Kropius, Karen Clasen, Karin Zimmermann, Klaus-Dieter Steinberg, Lena Biesalski, Markus Schöne, Monika Ringat, Sibille Wolfgram, Sieglinde Mix, Susanne Gabler, Susanne Tonn, Thomas Wageringel, Udo Richter, Ursula Mertens, Wilko Hänsch und Wolf-Dieter Pfennig. Gezeigt werden Malerei, Grafik, Plastik und Objekte. Die Ausstellung ist bis zum 7. August zu sehen. Die Galerie hat jeweils mittwochs bis samstags geöffnet. Es besteht keine Testpflicht, eine Maske muss getragen werden und die Kontaktdaten müssen über die Luca-App oder per Zettel hinterlassen werden.

Von Nicole Hollatz