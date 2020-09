Wismarer Kung-Fu-Schule bietet jetzt auch Tai-Chi und Qigong an

Wismar

„Wir sind jetzt ein weiterer Standort des Taiji Zentrum Nord“, informiert Ingo Pontow von der Phönix Kung-Fu- und Sportschule Wismar. Jeden Dienstagabend wird in der Wismarer Kampfkunstschule Tai-Chi unterrichtet, einmal im Monat kommt der WCTAG-Ausbilder Kai Schlupkothen aus Bad Segeberg zum Training dazu.

„Das ist der größte Tai-Chi-Verband Europas“, erklärt Ingo Pontow. Schlupkothen kennt er von früher, beide haben beim gleichen Lehrer Kung-Fu gelernt. Tai-Chi hat Ingo Pontow vorher schon trainiert, allerdings noch ohne das sportliche Konzept im Sinne eines Rahmenplanes oder Verbandes. „Das Konzept der WCTAG passt zu uns“, so der Trainer.

Also macht Ingo Pontow selbst einen Intensivlehrgang, um im Sinne des WCTAG-Konzeptes Tai-Chi unterrichten zu dürfen. Dafür fährt er einmal im Monat nach Bad Segeberg, während WCTAG-Ausbilder Kai Schlupkothen einmal monatlich beim Wismarer Training hospitiert.

Die Kunst der Entspannung

Ingo Pontow erklärt Tai-Chi beziehungsweise Taijiquan, wie der Stil richtigerweise heißt. Er ist Lehrer der ersten Stufe im Stil „Wudang Taijiquan“. „ Kung-Fu ist die äußere Anwendung, das Tai-Chi gehört zum inneren System. Die ganze Kraft kommt aus dem Inneren und man entspannt.“

Im Tai-Chi sind beide Aspekte – Gesundheit und Kampf – miteinander verbunden. „Aber die Gesundheit ist wichtiger. Die Menschen sind heutzutage sehr angespannt, durch Tai-Chi kommen sie runter.“

Wieder in Bewegung kommen

Die langsamen fließenden Bewegungen sind gerade etwas für ältere Menschen oder „Bewegungsmuffel“. Ingo Pontow lacht: „Auch wenn ich mal nicht mehr springen kann im Alter, Tai-Chi geht immer!“

Seit 2005 bietet er auch Reha-Sport in seiner Kampfkunstschule an. „Ich habe gemerkt, dass die Nachfrage da sehr groß ist.“ Zum Reha-Sport gehört Qigong, eine Mischung aus Bewegungsübungen und Meditation.

Ein Weg gegen Kopfschmerz und Verspannungen

Beides, Tai-Chi und Qigong, empfiehlt der Trainer Menschen mit „kleinen Wehwehchen.“ „Beispielsweise bei Rücken- oder Gelenkschmerzen.“ Oftmals ist die ungünstige Haltung über Stunden am Schreibtisch Ursache für Verspannungen und dann Kopfschmerzen.

Beim Tai-Chi werden die Muskeln in einer geraden, aufrechten Haltung angesprochen. Seine Überzeugung: „Man bekommt mit Tai-Chi Verbesserungen hin, wird beweglicher und bekommt wieder eine gute Haltung. Aber nicht von heute auf morgen.“

Coronazeit ohne Training

Auf die coronabedingte Zwangspause im Dojo blickt Ingo Pontow mit gemischten Gefühlen zurück. „Das war schon eine komische Zeit, aber ich bin sehr dankbar. Meine Schüler sind mir alle treu geblieben und haben ihre Beiträge weiter gezahlt. Sie wissen, was sie an mir haben.“

In der unterrichtsfreien Zeit ist er selbst viel gelaufen und hat seine Schülerinnen und Schüler zu „Laufchallenges“ aufgerufen. „Wir haben uns gegenseitig motiviert“, erzählt er. Bei Facebook wurden die Erfolge geteilt. Ingo Pontow läuft die 30 Kilometer auch mal in etwas unter drei Stunden.

Training im großen Raum

Mitte Mai konnte er wieder mit „Personaltraining“, also Einzeltraining anfangen, ab Juni dann in der Gruppe. „Zum Glück haben wir den großen Raum, so dass fast wieder Normalität herrscht. Ich bin froh, dass alles bisher so glimpflich hier abgelaufen ist!“, dankt er.

Tai-Chi, Kung-Fu für Kinder und Erwachsene, Kinder-Yoga, Kickboxen, Zumba und Phönix-Fitness bietet Ingo Pontow in seiner Sportschule, er ist Übungsleiter für Rehabilitations- und Breitensport, hat den sechsten Dan (Meisterstufe) im Kickboxen und den siebten Dan im Kung-Fu. Den hat er gerade von der WWKAA, der „Worldwide Kajukenbo Association of America“, verliehen bekommen.

