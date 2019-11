Wismarer Kung-Fu-Sportlerin kehrt mit zwei Goldmedaillen von der WM zurück

Wismar

Zweimal Höchstwertung: Kampfkunst-Sportlerin Anna-Lena Hell aus Wismar ist mit zwei Goldmedaillen und einmal Bronze von der Weltmeisterschaft der World Kickboxing and Karate Union (WKU) in Österreich zurückgekehrt. Zusammen mit drei jungen Kung-Fu-Sportlern aus Rostock vertrat die 18-jährige, mehrfache Weltmeisterin die Phönix Kung Fu und Tai Chi Schulen in Mecklenburg-Vorpommern und den Wismarer Kampfkunstverein „Goldener Drache“.

MV-Team holt mehrere Medaillen

Auch ihre Sportkameraden waren erfolgreich. Emma Lucke (17) und Emil Rugenstein (16) erkämpften insgesamt dreimal Bronze. Aileen Teichmann (19) belegte zweimal den fünften Platz.

Die Anspannung an den Wettkampftagen war immer sehr hoch. Anna-Lena Hell ging sehr konzentriert an ihre Starts und konnte in der Disziplin Softstyle/Handformen ihren Titel vom Vorjahr verteidigen. In der Kategorie „Waffen ohne Musik“ überzeugte sie die Schiedsrichter durch eine perfekte Handhabung ihres Säbels und erhielt auch hier die Höchstwertung. Das Resultat: zweifache Weltmeisterin.

Siegerehrung jedes Mal überwältigend

„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man first place (an erster Stelle – d. Red.) seinen Namen hört. Wenn dann noch die Nationalhymne gespielt wird, ist das schon überwältigend“, sagt die junge Frau freudestrahlend. In ihrer dritten Kategorie „Waffen mit Musik“ kam Anna-Lena auf Platz drei und holte somit Bronze.

Die Rostocker Kung-Fu-Sportler Emma Lucke (17) und Emil Rugenstein (16) erkämpften in Softstyle/Handformen jeweils die Bronzemedaille. Emil nahm zum ersten Mal an einer WM teil. Ihm gelang es außerdem in der Kategorie „Waffen ohne Musik“, mit seinem Speer Bronze zu erreichen. Aileen Teichmann (19) belegte in Softstyle/Handformen und bei „Waffen ohne Musik“ jeweils einen guten fünften Platz.

Nächstes Ziel: WM 2020 in Kanada

Angesichts der Tatsache, dass Sportler aus mehr als 40 Nationen an diesem Ereignis teilgenommen haben, sind die Ergebnisse für Mecklenburg-Vorpommern hervorragend zu bewerten. Trainer Sifu André Weber äußerte sich sehr zufrieden über das Abschneiden seines Wettkampfteams und freut sich über die Erfolge. Er wird weiterhin alle Kung-Fu-Sportler zu hohen Leistungen anspornen, damit auch die nächste Weltmeisterschaft erfolgreich wird. Sie findet nächstes Jahr im kanadischen Quebec statt.

