Wismarer Kung Fu-Sportlerin reist zur WM

Wismar

In der kommenden Woche findet die Kampfsport-Weltmeisterschaft im österreichischen Bregenz statt. Vier junge Kung Fu-Sportler werden nicht nur Mecklenburg-Vorpommern, sondern Deutschland repräsentieren: Anna-Lena Hell (18) aus Wismar sowie die Rostocker Emma Lucke (17), Aileen Teichmann (19) und Emil Rugenstein (16).

In einigen Tagen ist es soweit. Dann machen sich die Mecklenburger auf den Weg an den Bodensee, darunter die mehrfache Weltmeisterin sowie Silber- und Bronzemedaillengewinnerin Anna-Lena Hell. Sie und ihre Trainingskameraden werden bei der Weltmeisterschaft der World Kickboxing and Karate Union (WKU) vom 15. bis 21. Oktober dabei sein. Sie vertreten die Phönix Kung Fu und Tai Chi Schulen MV sowie den Wismarer Kampfkunstverein „Goldener Drache“.

Die drei jungen Kung Fu-Sportlerinnen gehören schon seit einigen Jahren dem Nationalteam an. Sie haben bereits WM-Erfahrungen gesammelt. Für Emil Rugenstein, den Jüngsten im Quartett, ist es Premiere. Der 16-Jährige fährt zum ersten Mal zu einem internationalen Wettkampf.

Alle vier Teilnehmer werden in den Disziplinen Softstyle/Handformen starten. Anna-Lena Hell, Aileen Teichmann und Emil Rugenstein treten außerdem in der traditionellen Waffenklasse an. Alle Starts erfolgen in der jeweiligen Altersklasse, in denen die Sportler ihr Können unter Beweis stellen wollen.

Als einzige wird die Wismarerin in einer dritten Disziplin an den Start gehen: Waffen mit Musik. Ob die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft ausgereicht hat, wird sich zeigen. Aber alle Sportler hoffen auf eine gute Platzierung. In ihrer Heimat werden viele Daumen gedrückt sein.

Von hw