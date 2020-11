Wismarer Kunst-Auktion startet online

Wismar

Die Kunstauktion am jeweils letzten Freitag im November ist seit 21 Jahren Kult: ein kunstvolles Buffet, Rotwein für die Bieterlaune, starke Kunst und im Idealfall auch gute Preise. Dieses Jahr wird aus der Kunst-Auktion eine Kunst-Aktion, das U ist gestrichen, genauso wie Buffet und Geselligkeit. Der Hammer fällt online. Was hoffentlich bleibt, ist der Umsatz.

„Man hat ja immer die Chance, die Kunstwerke für einen geringeren Preis als normal in der Ausstellung oder in der Galerie zu erwerben“, sagt Künstlerin Susanne Gabler von der Gemeinschaft Wismarer KünstlerInnen. Der Verein betreibt seit 30 Jahren die Galerie Hinter dem Rathaus.

In diesem Jahr ist alles anders. 40 Werke von 20 Künstlern kommen unter den nun digitalen Hammer. „Wir weihen damit auch als Galerie unsere Verkaufsplattform ein“, erzählt Susanne Gabler.

Schnell sein

Auf www.galerieiwismar.de sind die Werke zu sehen, dazu werden die Künstlerinnen und Künstler kurz vorgestellt. Und: die meisten Werke können direkt zum Einstiegspreis – ohne Bieterduell – gekauft werden.

Vorausgesetzt, man ist schnell genug. Von 29. November bis zum 20. Dezember können Gebote per Telefon oder dem Kontaktformular online abgegeben werden. Das Geld hilft den Künstlern genauso wie der Galerie, diese Zeit zu überstehen.

Blindversteigerung

Einige Werke werden per Blindversteigerung angeboten. „Jeder Interessierte gibt sein maximales Gebot ab. Erst nach der Ablaufzeit wird das Höchstgebot und damit der Käufer bekannt gegeben“, erklärt Susanne Gabler das Prinzip, das auch oft bei Immobilien angewandt wird.

Susanne Gabler ist vorsichtig optimistisch, mit der starken Onlinepräsenz über die Webseite, einen E-Mail-Verteiler und die Internetplattform Instagram (@galeriewismar) vielleicht sogar mehr Menschen als sonst in der normalen Kunstauktion erreichen zu können.

Eben die, die weiter weg wohnen oder aus anderen Gründen nicht zur Auktion gehen. Die Werke können online angesehen werden, dazu „offline“ in der Galerie jeden Freitag und Samstag zwischen 11 und 17 Uhr beziehungsweise nach Voranmeldung auch außerhalb dieser Zeiten. Eine Verkaufsausstellung mit den A(u)ktionswerken gibt es dort allerdings nicht.

Zum Überleben

Bilder und Objekte suchen so in der Kunst-A(u)ktion einen neuen Besitzer. „Damit die Kunst in Wismar und der Region erhalten bleibt“, kommentiert Lena, wieso die Aktion so wichtig ist. Susanne Gabler: „Es ist schon sehr viel weg gebrochen!“

Lena Biesalski: „Unsere Künstler, Kulturbetriebe und Kulturschaffenden sollten überleben ...“ Susanne Gabler: „... bis die nächsten Touristen kommen dürfen!“

Die Künstlerinnen und Künstler in der A(u)ktion Die Werke von 20 Künstlerinnen und Künstlern sind bei der diesjährigen Kunsta(u)ktion mit dabei: Bernadette Maria Roolf, Hans W. Scheibner, Rainer Kessel, Karin Zimmermann, Britta Matthies, Karen Clasen, Jan Witte-Kropius, Thomas Wageringel, TO Helbig, Ursula Mertens, Henry Walinda, Anna Martha Napp, Udo Richter, Angelika John, Klaus-Dieter Steinberg, Anneliese Schöfbeck, Wilko Hänsch, Hellmut Martensen, Susanne Gabler und Lena Biesalski.

Und noch eine Aktion gibt es in der Galerie zu einem runden Jubiläum: Die Gemeinschaft Wismarer Künstler und Kunstfreunde besteht seit 30 Jahren. Im Sommer hat sie eine Ausstellung mit Arbeiten von Mitgliedern gezeigt, im Dezember wird es eine mit Gästen geben.

Ausstellung zum Jubiläum

Aus diesem Anlass sind 30 Künstlerinnen und Künstler, die im Laufe der Jahre in der Galerie Hinter dem Rathaus Wismar ausgestellt haben, zu dieser Ausstellung eingeladen. „Die Wahl fiel nicht leicht, hatten wir doch in beinahe der Hälfte von etwa 300 Ausstellungen, die wir organisierten, Gastkünstler vorgestellt. So haben wir uns entschieden, aus jedem dieser 30 Jahre eine Ausstellerin bzw. einen Aussteller mit Beiträgen vorzustellen und damit zugleich eine große Bandbreite an Techniken und Sparten zu zeigen“, teilen die Veranstalter mit. Sie hoffen, die Ausstellung wie geplant am 2. Dezember von 15 bis 20 Uhr eröffnen zu können.

