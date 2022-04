Wismar

Endlich. „Das wird wohl unsere erste große Veranstaltung seit eineinhalb, zwei Jahren“, erzählt Thorsten Neumann. Der Wismarer macht seit Jahren beispielsweise Keramiktassen und Skulpturen wie St. Marien aus dem Material – alles mit Wismarbezug, mit dem Bezug zur Geschichte oder der Wikingerzeit unter anderem.

Hoher Anspruch

Astrid Gavini, seine Partnerin, nickt. Sie hatte zwar im letzten Jahr eine Lesung im Archivgarten, aber ein Markt mit vielen Tausenden Besuchern ist dann doch etwas anderes. Nun dürfen die beiden erstmals beim Kunstmarkt in St. Georgen mitmachen und dort ihre Bücher, Keramiken und Bilder verkaufen. Der Markt findet sonst im Dezember statt, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, wurde aber im letzten Jahr wegen Corona verschoben auf den 22. bis zum 24. April. Sprich kommendes Wochenende.

„Ich hatte mich da letztes Jahr schon beworben“, erzählt die Malerin und Buchautorin Astrid Gavini. Sie malt und illustriert Wismars Geschichte in Verbindung mit ihren Romanhelden, die oftmals auch in der Stadt agieren. Nun kam die Zusage von den städtischen Organisatoren – eine Auszeichnung, denn der Anspruch für eine Zusage beim Kunstmarkt ist üblicherweise sehr hoch. „Wir werden auch die großen Wismarbilder mitnehmen“, erzählt Astrid Gavini. Ihre großformatigen Malereien sind oft als Illustrationen für ihre Bücher entstanden und zeigen manch ein Gebäude, das es so gar nicht mehr gibt in Wismar.

Über 40 Verkaufsstände

Mehr als 40 Verkaufsstände zwischen Schmuck, Holzarbeiten, Glas, Metallarbeiten und eben auch verschiedenste Keramiken werden in St. Georgen die Menschen locken, hoffentlich auch ohne Weihnachten, dafür mit Touristen.

Bürgermeister Thomas Beyer eröffnet den Kunstmarkt am Freitag um 15 Uhr, danach spielen Musikerinnen und Musiker der Kreismusikschule Nordwestmecklenburg. Der Markt öffnet am Freitag von 15 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 1,50 Euro, ermäßigt für Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, Gruppen ab 15 Personen einen Euro. Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt.

Der Kunstmarkt findet unter 3G-Regeln statt: Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete (es gelten die gesetzlichen Bestimmungen), dazu gilt Maskenpflicht und die Abstandsregelung. Allerdings wird es auch Getränke und Speisen in der Kirche geben.

Von Nicole Hollatz