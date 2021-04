Wismarer Läden ab Montag geschlossen: „Das kann nicht die Lösung sein“

Wismar

Für viele ist es wie ein Déjà-vu. Ab Montag gilt wieder der harte Lockdown in MV. Für die Wismarer Händler und ihre Kunden heißt das, dass die Läden vorerst wieder schließen müssen. So auch die Nagelstudios und Kosmetiksalons – nach sieben Wochen. Die Friseure hingegen dürfen weiterhin Kundenempfangen – unter verschärften Bedingungen.

Und diese Regelungen sind auch der Grund, weshalb die Stimmung schlecht ist, so Nadine Klüßendorf, Chefin von „Haargalerie Klüßendorf“: „Viele Kunden sagen uns ab. Sie müssen bei einem Besuch ein negatives Testergebnis mitbringen und eine Maske tragen. Das wollen viele nicht. Wenn weniger Kunden kommen, bringt es auch nichts, den Laden zu öffnen“, so die Inhaberin.

Friseure verlieren Kunden

Diese Meinung teilt auch Henriette Lähn, Chefin im Friseursalon „Die Haarschneiderei“: „Natürlich sind wir in der glücklichen Position aufmachen zu können. Die Kunden sind auch sehr vorbildlich und kommen mit ihren Tests hier her. Aber es ist auch nur die Hälfte, die überhaupt noch kommt. Heißt, klar haben wir auf und wenn wir total gut sind, arbeiten wir kostendeckend“, sagt sie. Für diejenigen, die keine Selbsttest zu Hause haben, bietet die Friseurin ihren Kunden an, vor Ort einen Test zu machen. Auf diese Weise möchte sie auch ihren Kunden das Prozedere erleichtern.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deswegen wolle sie sich nicht beschweren, vor allem nicht, wenn sie an die Einzelhändler denkt: „Ich weiß gar nicht, was die machen. Die hatten keinen Umsatz wegen der Test- und Terminpflicht. Jetzt sperren sie ihnen wieder alles weg. Ich versuche das zu überleben, aber ich bedauere diejenigen ,die noch gar nicht aufgemacht haben. Ich will nicht wissen, wie es denen geht“, sagt sie.

„Das kann nicht die Lösung der Politik sein“

Vielen Händlern der Hansestadt spricht die Friseurin damit aus der Seele. Karin Pottberg gehört das Bekleidungsgeschäft „darunter“ in Wismar. Sie sagt: „Es schlagen zwei Herzen in einer Brust. Auf der einen Seite weiß man, dass es nicht anders geht. Auf der anderen Seite kann das aber nicht die langfristige Lösung der Politik sein. Da muss etwas anderes her. Wir Händler hatten noch Glück, dass wir überhaupt ein paar Tage öffnen durften. Die Restaurants sind seit sechs Monaten zu“, so die Selbstständige.

Wie in der Friseur-Branche, blieben Antje Brauer zufolge auch im Einzelhandel die Kunden aufgrund der angeordneten Testpflicht immer mehr aus: „Es lief ohnehin bescheiden und nun wird alles wieder dicht gemacht“, sagt die Angestellte des Wismarer Dekoladens „Sweethome“. Die Entscheidung der Politik könne sie nachvollziehen: „Was ich aber nicht verstehen kann ist, dass die Geschäfte nicht alle gleichgestellt sind und die Drogerie öffnen darf, wenn wir es nicht dürfen.“ Für sie werde da mit zweierlei Maß gemessen.

Nagel- und Kosmetikstudios ab Montag zu

Neben den Geschäften müssen auch die körpernahen Dienstleistungen eingestellt werden. Somit werden Kosmetiksalons und Nagelstudios wieder schließen müssen. Das bedeutete vor allem am Freitag, dem letzten Arbeitstag, viel Stress. So auch im Kosmetiksalon Bunkelmann: „Wir sind natürlich nicht glücklich darüber. Jetzt sind wir alle auf dem Sprung und arbeiten die letzten Termine ab“, so eine Mitarbeiterin.

Ähnlich sieht auch die Situation bei den Mitarbeitern in dem Nagelstudio „Celina Nails“ aus. Hang Nguyen nimmt die Entscheidung der Politik hin, kann einen Punkt jedoch nicht nachvollziehen: „Wir haben auch alle Schutzmaßnahmen getroffen und im Gegensatz zum Friseur oder den Kosmetiksalons haben wir sogar eine Scheibe zwischen uns und dem Kunden und dadurch auch mehr Abstand“, sagt sie. Warum müsse sie dann schließen, der Friseur aber nicht?

Von Lena-Marie Walter