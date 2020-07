Wismarer Landschaftsarchitektin: Stadt könnte Regen als Ressource nutzen

Wismar

Die OSTSEE-ZEITUNG hat ausgiebig über das Starkregenereignis am 13. Juni berichtet: 100 Feuerwehr-Einsätze, vollgelaufene Keller, überflutete Straßen. Mir als Landschaftsarchitektin fehlt aber ein wesentlicher Aspekt zu diesem Thema: der Zusammenhang zwischen der städtischen Bodenversiegelung und den Schäden durch die hohe Abflussgeschwindigkeiten des Regens.

Die Kuhweide nach dem Starkregen Quelle: privat

Anzeige

Die Kuhweide war nach dem vergangenen Starkregenereignis schon in der jetzigen unbebauten Situation des Hevag-Geländes ganze drei Tage überflutet. Wie soll dies dann nach der Bebauung des Geländes, die eine 65-prozentige Versiegelung des 11,5 Hektar großen Areals vorsieht, funktionieren? Wird dann der durch die Versiegelung entstehende erhöhte Regenabfluss das Entwässerungssystem der Stadt bzw. die Gräben in der Kuhweide noch weiter überlasten?

Weitere OZ+ Artikel

Wetterextreme nehmen zu

Als Folge des Klimawandels müssen wir in Zukunft mit häufiger auftretenden Wetterextremen wie Hitzewellen, Hochwasser und Starkregen rechnen (BBSR: Leitfaden Starkregen – Objektschutz und bauliche Vorsorge). Um die Schäden dieser Wetterextreme für die Stadt möglichst gering zu halten, müssen wir heute handeln.

Obwohl die Überflutungsvorsorge eine Gemeinschaftsaufgabe der beteiligten kommunalen Akteure (z. B. Entwässerungsbetrieb, Tiefbauamt, Stadtplanungsamt) sowie der Grundstückseigentümer ist (DWA), bleibt die Kommune für die schadensfreie Ableitung im öffentlichen Raum verantwortlich, und zwar bis zu einem „seltenen Starkregen“ (mehr als 25l/m² in der Stunde (DWD)).

So wappnen sich andere Städte

Aus diesem Grund erstellen immer mehr Städte, die bereits mit Schäden durch Starkregen konfrontiert waren, Starkregenmanagementpläne oder integrieren diese in Klimaanpassungsstrategien. Allen voran entschied die Stadtverwaltung Kopenhagens nach einem verheerenden Starkregenereignis 2011, den sogenannten „Cloudburst Masterplan“ umzusetzen. Dieser Plan sieht konkrete Maßnahmen für den Stadtumbau vor, um den zukünftigen Starkregenereignissen schadensfrei entgegenzublicken.

Toolbox entwickelt

Für Kopenhagen hat das Planungsbüro Ramboll eine Toolbox entwickelt, die für verschiedene Straßen- und Stadtraumtypologien angewandt werden kann. Bei einem überlasteten Kanalsystem, wie es bei einem Starkregen häufig auftritt, kann das zusätzliche Regenwasser so im Straßenraum oder in Parkflächen einstauen, ohne Schäden an Gebäuden zu hinterlassen. Beispiele für solche umgestalteten Stadträume in Kopenhagen sind der Sønder Boulevard (Planungsbüro Ramboll) oder der Italiensvej im Stadtteil Amager. Bei beiden Projekten wurde die Mittelinsel in eine multifunktionale Grünfläche umgewandelt, die bei Starkregen Wasser zurückhalten und dann zeitverzögert in die Kanalisation abgeben kann. Auch öffentliche Plätze wie der Sundbyvesterplads (Gruppe F) oder Parkanlagen wie die Sankt Jørgens Sø (Planungsbüro Ramboll) können durch Absenkung von Aufenthalts- und Rasenflächen als Rückhaltevolumen genutzt werden.

Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung

Eine der Maßnahmen zur Starkregenvorsorge ist die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung. Dieses Konzept beinhaltet verschiedene Bausteine, die allesamt darauf abzielen, den Niederschlag dort wo er anfällt (dezentral) und oberflächennah zu bewirtschaften und dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zuzuführen. Über Maßnahmen wie Muldensysteme zur Regenwasserversickerung, Zisternen z.B. zur Gartenbewässerung, Gründächer oder wasserdurchlässige Beläge, wird das Regenwasser verdunstet, versickert und dezentral zurückgehalten. Trotz der Entwicklung und Nutzung der Flächen ist so der Erhalt eines nahezu natürlichen Wasserhaushaltes möglich. Eine so gestaltete „Schwammstadt“, die das Wasser lange dezentral in der Oberfläche hält, ist für Klimaextreme besser gerüstet. Das Wasser steht den Pflanzen während Hitzeperioden länger zu Verfügung und sammelt sich bei Starkregen nicht zentral zu großen Überschwemmungen.

Positiv fürs Stadtklima

Zusätzlich zur Entlastung der Kanalisation wirken sich die einzelnen Bausteine einer dezentralen Regenbewirtschaftung positiv auf das Stadtklima aus, denn sie favorisieren unbefestigte und bepflanzte Flächen und schaffen so zum Beispiel Verdunstungskühle. Bereits 2008 benennt die deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel, dass „eine sorgfältige Gestaltung der verbleibenden Freiräume, geringe Bodenversiegelung, (...) sowie die Begrünung (...) mit Laubbäumen negativen Effekten der Verdichtung entgegenwirken kann “.

Es gibt viele Möglichkeiten, Regen nicht als Gefahr zu sehen, sondern als ein positives Element, das es gilt in die Stadtentwicklung einzubeziehen. Wäre dies nicht der richtige Weg? Wassersensible Stadtentwicklung statt großflächiger Versiegelung! Am besten nicht nur auf dem Hevag-Gelände, sondern überall in unserer schönen Hansestadt!

Von Lysann Schmidt-Blaahs