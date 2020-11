Wismar

Es ist bereits der dritte Corona-Fall an der „ Robert Lansemann“-Schule in Wismar. Am Freitagvormittag wurden die Eltern der Schüler der 1. bis 4. Klassen darüber informiert, dass sie ihre Kinder umgehend wieder vom Unterricht abholen können. Der Grund: Ein Schüler aus der 1. Klasse ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilten Schulleiterin Steffi Wolf und Hortleiter Gunnar Lorenz den betroffenen Eltern per E-Mail mit.

„Die Kinder müssen in Quarantäne bis einschließlich 18.11.2020. Im Ranzen der Kinder befindet sich ein Merkblatt. Es tut uns leid, dass wir Ihnen diese Mitteilung zukommen lassen müssen und melden uns umgehend bei Ihnen“, steht in dem Dokument. Nun müssen anscheinend die gesamten Klassenstufen 1 bis 4 in die Quarantäne.

Der erste Corona-Fall an der Schule betraf ebenfalls einen Schüler. Daraufhin wurden die Mädchen und Jungen der 5. und 6. Klassen und aus einigen anderen Klassen, da sie engen Kontakt mit den betroffenen Schülern hatten, vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt. Die endet für die 93 Schüler und zehn Lehrer an der Lansemann-Schule diesen Freitag. Allerdings gab es ein weiteres positiv getestetes Kind für das die Quarantäne verlängert wurde. Nun sind wieder viele Schüler betroffen.

