Wismar/Laage

Traditionell finden im November die Landesmeisterschaften im Crosslauf statt, die auch gleichzeitig der letzte Lauf des Jahres im Lauf-Cup MV sind. Für die Läuferinnen und Läufer des Polizeisportvereins (PSV) Wismar bedeutete der Crosslauf nicht nur das Wetteifern um den Titel des Landesmeisters, sondern auch das Erlaufen von Punkten für die Einzel- und Mannschaftswertung im Lauf-Cup.

Parcours mit Hindernissen

Auf dem 1200 Meter langem Rundkurs im Laager Stadtwald, der von den Männern sechs- und von den Frauen viermal durchlaufen werden musste, erwarteten die Teilnehmer alle 400 Meter Hindernisse in Form von Baumstämmen, die überquert werden mussten. In der Konkurrenz der Männer zeigte Nikita Rode wieder einmal, dass er zu den stärksten Läufern des Landes gehört. Von Anfang an setzte er sich an die Spitze des starken Läuferfeldes und baute seinen Vorsprung Runde für Runde aus. Am Ende kam er mit einem beträchtlichen Vorsprung und einer starken Zeit von 24:29 Minuten ins Ziel. Damit war er der Gesamtsieger aller Altersklassen und holte sich auch den Landesmeistertitel in der Altersklasse M20.

Nikita Rode gehört zu den besten Läufern des Landes. Quelle: PSV

Auch die anderen Läufer des PSV Wismar zeigten starke Leistungen. In der M45 erreichte Thomas Meyer den fünften Platz, Andreas Haak holte in der M50 ebenfalls den fünften Platz. Im sehr stark besetzten Teilnehmerfeld der M55 erreichten Frank Rediske den achten und Holger Martín den neunten Platz.

Tolle Platzierungen auch bei den Frauen

Bei den Frauen ging Vanessa-Xenia Tasler in der Altersklasse W30 an den Start und erlief sich den Landesmeistertitel. In der W45 gingen gleich drei Läuferinnen des PSV an den Start. Ariane Stapusch konnte wieder einmal ihre läuferischen Qualitäten unter Beweis stellen und erzielte als Gesamtfünfte der Frauenkonkurrenz den Vizelandesmeistertitel. Daniela Schwark-Eggert erreichte den vierten und Katja Schuster den fünften Platz. Für Jana Schwarz war es der erste Wettkampf als Läuferin. Sie zeigte, dass sie leistungsmäßig im Spitzenfeld mitlaufen kann und erzielte mit dem zehnten Platz im Gesamtfeld aller Läuferinnen und dem vierten Platz in der W20 eine hervorragende Platzierung.

Wurden Landesmeister: Vanessa-Xenia Tasler und Nikita Rode. Quelle: PSV

Bei den Jugendlichen gingen drei Sportler des PSV an den Start. Klara Stapusch (W12) bewies wieder einmal ihre Stärke und lief taktisch sehr klug. Nach zwei Runden und 2400 Metern konnte sie sich die Bronzemedaille erlaufen. In der gleichen Altersklasse startete Svenja Lamprecht. Sie war das erste Mal beim Crosslauf dabei und sie erreichte den achten Platz. Für Jan Hinrichs war es der erste Wettkampf überhaupt. Er erlief sich einen hervorragenden vierten Platz.

Klara Stapusch bewies wieder einmal ihre Stärke und lief taktisch sehr klug. Quelle: PSV

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Doreen Martin