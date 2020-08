Wismar

Eigentlich wollte der Förderverein der Stadtbibliothek Wismar in diesem Jahr seine 12. Wismarer Lesegärten durchführen. Unter Corona-Bedingungen ist das von einem ehrenamtlichen Verein nicht zu bewältigen. Aber ausfallen lassen? Nein, es musste eine Alternative her. Die heißt: Lesebühne im Zeughaushof.

Der Termin bleibt: Traditionell findet die Veranstaltung am letzten Sonntag im August statt – in diesem Sommer am 30. August. Von 15 bis 18 Uhr lesen unter anderem Christiane Berning, Katja Burmester, Christine Fiedler, Christoph von Fircks, Martina Glöde, Helmuth Holzapfel, Dagmar Kaiser, Matthias Kopfmüller, Detlef Kristeleit, Manfred Kolb, Beate M. Kunze, Horst Matthies, Herbert Müller, Ines Raum, Astrid Reimer, Maria Ulonska und Mitglieder der Kulturbühne Wismar. Das heißt, es wird bunt auf der Bühne im Zeughaushof.

Musikschüler begleiten Lesegärten

Den Zuhörern wird Nachdenkliches, Heiteres, Ernstes, Neues und Altes vorgelesen. Und sehr zur Freude der Veranstalter haben viele bekannte Akteure der Lesegärten schnell und gerne zugesagt. Musikalisch begleitet wird die Lesebühne im Zeughaushof durch Schüler der Kreismusikschule „ Carl Orff“.

Gemeinsame Veranstalter sind der Förderverein der Stadtbibliothek Wismar und die Stadtbibliothek Wismar. Die Zahl der Plätze ist aufgrund der Corona-Pandemie begrenzt. Außerdem müssen die gesetzlichen Richtlinien zur Hygiene eingehalten werden. Deshalb sind Vorbestellungen ratsam. Der Eintritt ist frei. Tickets sind ab sofort in der Stadtbibliothek Wismar, Ulmenstraße 15, erhältlich. Vorbestellungen unter der Telefonnummer 038 41 / 251 40 20 oder per E-Mail an stadtbibliothek@wismar.de möglich.

Der Einlass erfolgt ab 14.30 Uhr über den Eingang Zeughaushof in der Claus-Jesup-Straße.

