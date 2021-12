Wismarer Löwe-Speicher soll keine Bettenburg werden: Aber was dann?

Wismar

Der Verkauf des Löwe-Speichers am Alten Hafen ist ein schweres Unterfangen. Zweimal scheiterte ein geplantes Tauchzentrum an der Finanzierung, einmal machte die Stadt bei einem Hotelier einen Rückzieher, zuletzt gab es in der Bürgerschaft keine Mehrheit für ein Hostel in dem Speicher, der früher als Getreidesilo genutzt wurde.

Wismarer Löwe-Speicher wird ausgeschrieben

Jetzt wird ein neuer Anlauf unternommen. Favorisiert wird eine Mischnutzung. „Es muss mehr Leben in den Alten Hafen“, sagt CDU-Fraktionschef Tom Brüggert. Die neue Ausschreibung wird Ende der Woche veröffentlicht. Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern von Verwaltung und Politik hat sich darauf verständigt.

Linksfraktion schlägt für Speicher grüne Nutzung vor

Zweifel meldet Marion Wienecke (Die Linke) an. Sie erwartet ähnliche Ergebnisse wie bei der jüngsten Ausschreibung. „Ich befürchte wieder Ferienwohnungen und Hotelnutzung.“ Darum schlägt sie vor: „Wir müssen neue Wege beschreiten für die Dinge, die mit Klimawandel und Nachhaltigkeit zu tun haben.“ Die Professorin, die an der Hochschule tätig ist, wirbt für eine Nutzung regenerativer Energien in den 74 Zellen des Speichers. Dazu sollte ein Ideenwettbewerb ausgerufen und infrage kommende Konsortien aus Wissenschaft und Wirtschaft aufgefordert werden, ihre Ideen vorzustellen.

Keine Mehrheit in Wismarer Bürgerschaft

In einem zweiten Schritt solle entschieden werden, ob für eine wirtschaftliche Nutzung des Speichers ein Verkauf sinnvoll ist. Oder ob es nicht besser ist, in einem gemeinnützigen Konsortium die Stadt und/oder die Stadtwerke zu beteiligen.

Für einen entsprechenden Antrag der Linksfraktion gab es keine Mehrheit in der Bürgerschaft. Neun Ja-Stimmen standen 24 Nein-Stimmen gegenüber. Doch vom Tisch ist die Idee damit nicht.

Arbeitsgruppe zum Löwe-Speicher

Seit Sommer hat sich eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Bürgerschaft und Verwaltung mit dem Löwe-Speicher beschäftigt. Tom Brüggert: „Wir haben in drei Sitzungen das Verfahren ausführlich besprochen und sind auf diverse Vorschläge und Hinweise eingegangen. Wir haben in der dritten Sitzung einen aus meiner Sicht guten Kompromiss gefunden.“

Mischnutzung statt Bettenburg

In den Ausschreibungsunterlagen werde definiert, dass die Idee einer Mischnutzung im Vordergrund stehen soll, so dass es keine „reine Bettenburg“ wird. Kompromisse wurden beim zeitlichen Ablauf und bei der Gewichtung einzelner Kriterien erzielt.

Vorgesehen ist ein zweistufiges Verfahren. Bis Ende März 2022 werden Grobkonzepte angefordert. Danach ist die Anhandgabe für sechs Monate an den Favoriten vorgesehen. Der muss sein Feinkonzept im Unesco-Sachverständigenbeirat vorstellen. Erst danach steht der Verkauf auf der Tagesordnung der Bürgerschaft. Möglichst bis Ende 2022.

Auch Sibylle Runge (SPD) verteidigte den Weg über die Arbeitsgruppe. Man habe sich dafür entschieden und dort einen Konsens gefunden. Dennoch ermutigte sie Marion Wienecke, ihre Ideen einzubringen. Wenn man die Arbeitsgruppe überzeugt, bekomme man noch mal sechs Monate. Runge: „Es ist schon eine Spanne, in der man etwas auf die Beine stellen kann.“

Senator Michael Berkhahn (CDU) findet den Ansatz der Hochschulprofessorin „total gut“. Aber: „Ich glaube, ein großes Problem ist die Kubatur des Speichers.“ Durch den Denkmalschutz gebe es bauliche Vorgaben. Ein Standort im Westhafen oder im neuen Gewerbegebiet Kritzow hält er für besser.

Hochschulprofessorin will Vorschlag einreichen

Genau das sieht Marion Wienecke anders. Sie will bewusst die Silos für ein grünes Vorhaben nutzen. Die Einreichung von Unterlagen bis zum 31. März nennt sie sportlich, „aber Sie können damit rechnen, dass ich einen Vorschlag mache“. Der werde jedoch noch nicht gut sein, weil die Zeit knapp sei.

Nach Ansicht der Linksfraktion ist der Alte Hafen aus einem langen Dornröschenschlaf erwacht. Aus einer Industriebrache sei ein Ort geworden, an dem hochwertig Touristen beherbergt werden, und mit dem Kreuzfahrtterminal sei ein Schaufenster für Gäste aus aller Welt entstanden.

Forschung kann Möglichkeiten aufzeigen

Jetzt sei die Zeit für ein ökologisches Projekt im Löwe-Speicher. Pilotprojekte und Phasen der Entwicklung und Erprobung könnten mit bis zu 90 Prozent für Investitionen und Personal gefördert werden. Mit der Hochschule Wismar und anderen Akteuren aus Wirtschaft und Wissenschaft seien auch die Menschen vorhanden, die so ein Vorhaben umsetzen könnten. Auch für eine mögliche wirtschaftliche Fortführung der Vorhaben bestünden gute Voraussetzungen.

Denkbar sei die wirtschaftliche Nutzung von Wasserstoff für die regenerative Energiegewinnung. Die bauliche Substanz des Löwe-Speichers ließe sich dafür exemplarisch nutzen. Forschungsseitig könnte man in einem Förderzeitraum von fünf Jahren die Potenziale aufzeigen und danach eine wirtschaftliche Umsetzung in Angriff nehmen. „Diese Vision lässt sich jedoch nicht verwirklichen, wenn man heute an den Meistbietenden seine Liegenschaften verkauft“, so die Linksfraktion.

