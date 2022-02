Neukloster/Wismar

Ihre Bilder hängen schon im Rathaus Neukloster. Allerdings muss Inga Kaffka auf eine feierliche Eröffnung ihrer Ausstellung verzichten. Das ist ein Wehrmutstropfen, denn es ist die erste Ausstellung der Wismarerin überhaupt. Die 40-Jährige ist Erzieherin von Beruf und eine leidenschaftliche Hobbymalerin seit ihrer Kindheit.

„Im Jugendalter habe ich Bob Ross für mich entdeckt und so die ersten Maltechniken gelernt“, erzählt sie. Außerdem habe sie viel gelesen – in einer Zeitschrift sei Schritt für Schritt die Malerei mit Bildaufbau erklärt worden. „Das habe ich nachgemacht und seitdem viel gemalt und gezeichnet und mich stetig verbessert.“ Nach einigen Jahren Pause hat sie eine Bekannte wieder für das Hobby begeistert. „Sie wollte ein Buch über ihre Arbeit mit Therapiehunden schreiben und dazu brauchte sie einige gezeichnete Bilder. Außerdem habe ich ein Logo für einen Tierrettungs-Verein entworfen“, erzählt Inga Kaffka.

Verschiedene Porträts sind entstanden

Immer wieder habe sie danach verschiedene Techniken und unterschiedliche Materialien ausprobiert und so ihren eigenen Stil entwickelt. Angefangen hat sie mit Acrylmalerei, später nahm sie den Bleistift in die Hand, weil sie auf Youtube einen Kurs zur Bleistiftmalerei entdeckte. „Jetzt arbeite ich gerade mit Bunt- und Pastellstiften.“

Im Neuklosteraner Rathaus, in dem Inga Kaffkas zum ersten Mal ausstellt, zeigt sie einen Querschnitt ihrer Werke. Zu ihrer Motivwahl sagt sie: „Ich male alles, was mir gefällt, auch von Fotos ab.“ Sie liebt vor allem Maritimes, Tierporträts, aber auch Abstraktes. Das alles kann man in der Ausstellung entdecken. Eine auf sie zugeschnittene Art der Malerei scheint die Stencil Art zu sein, eine Schablonenkunst in Kombination mit der Spachteltechnik und der Schwammtechnik. Damit sind verschiedene Porträts entstanden.

Ihr Ehemann ist ein ehrlicher Kritiker

Inga Kaffka malt zur Entspannung, wie sie sagt, um vom Alltag abzuschalten. „Das ist dann für mich immer so, als würde ich Urlaub machen“, gesteht sie. „Ich habe zu Hause einen Maltisch, an dem ich stehe oder sitze. Dann habe ich Kopfhörer auf und höre Musik oder ein Hörbuch. Mein Mann unterstützt mich, gibt mir viel Raum und Zeit, denn ich verbringe die meiste Freizeit mit der Malerei. Und ein ehrlicher Kritiker ist er ebenfalls, was mir sehr wichtig ist.“

Die Bleistiftzeichnung eines Wildschweines Quelle: Kerstin Erz

Auch wenn diese Ausstellung die erste öffentliche Ausstellung für die Künstlerin ist, so ist Inga Kaffka doch keine Unbekannte. Denn oft wird sie für Auftragsarbeiten angesprochen und das nicht nur von der eigenen Familie und dem Bekanntenkreis. Um ihren Bekanntheitsgrad und ihre Arbeiten aber noch mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, arbeitet sie derzeit an ihrer Website, wo sie ihre Bilder nicht nur zeigen, sondern auch verkaufen möchte. Auch die Arbeiten aus der Ausstellung können erworben werden. 40 sind insgesamt zu sehen. Die Preise der einzelnen Bilder können bei Ute Zapf in der Tourist-Information erfragt werden. Bei ihr kann man sich auch für einen Besuch der Ausstellung anmelden (038422 / 44030).

Von Kerstin Erz