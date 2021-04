Wismar

Lange stand nur der Mittelschrein des Martin-Georg-Altars in der Winterkirche von Heilig Geist. Nun konnte mit vereinten Kräften einer seiner reich beschnitzten Flügel wieder angebracht werden. Restauratorin Annette Seiffert hat ihn restauriert. Der zweite Flügel wird als Foto auf Leinwand an den Altar angebracht, um die Gesamtwirkung zu imitieren und um die Menschen zum Spenden anzuregen. Seit 1999 arbeitet Annette Seiffert immer wieder am Altar, der zu den künstlerisch bedeutendsten Bildwerken aus dem Mittelalter in Mecklenburg zählt. Je nachdem, wie viele Spenden und Fördermittel zusammenkommen.

135 000 Euro Restaurierungskosten

Um die 135 000 Euro wird die Restaurierung des großen Werkes insgesamt kosten, finanziert innerhalb des Projektes „Kunstgutsicherung St. Georgen“ mit Mitteln der Kirchgemeinden, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und durch Spenden vieler Einzelpersonen, die der „Förderkreis St. Georgen zu Wismar e. V. gegr. 1987“ in der Vergangenheit gesammelt hat und weiterhin sammelt (IBAN: DE70 1405 1000 1000 0146 96, BIC: NOLADE21WIS, Betreff: Für den Martin-Georg-Altar).

Am Samstag, den 17.4., findet in der Heilig-Geist-Kirche um 16 Uhr ein Gottesdienst zum restaurierten Altarflügel statt – eine „Innige Begegnung: Anna, die Mutter Marias“. Denn der Altar ist ganz der Gottesmutter Maria und ihrem Leben gewidmet. „Der Altar stammt aus St. Georgen“, erzählt Wismars ehemaliger Stadtarchivar Gerd Giese als Mitglied des Kirchgemeinderats.

1945 gerettet aus St. Georgen

Pastor Dr. Robert Lansemann (1908–1951) hat den Altar im April 1945 aus der brennenden Kirche gerettet und in „seine“ Heilig-Geist-Kirche gebracht. Am 19. April 1951 starb Robert Lansemann im Schweriner Gefängnis, nachdem er die Zerstörung der Volkskirche in der DDR anprangerte und inhaftiert wurde. Als Todesursache wird der Entzug von Medikamenten vermutet. „Sein Todestag jährt sich zum 70. Mal“, erinnert Gert Giese. Und auch die Bombennacht auf St. Georgen jährte sich gerade. Da ist der nächste Schritt in der Restaurierung des wertvollen Altars ein gutes Zeichen.

Von Nicole Hollatz