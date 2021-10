Wismar

Ob Schmuck, Keramik, Deko oder Mode: Die Kreativität der Händler des Wismarer Martinsmarktes kennt keine Grenzen. Bis zum Sonntag bieten rund 35 Händler aus ganz Deutschland in der Markt- und Eventhalle der Stadt ihre außergewöhnlichen Produkte an.

Kurz hinter dem Eingang fällt der erste Stand ins Auge: Holzkunstwerke? „Das denken die meisten“, lacht Ingrid Cordsen, die schon seit vielen Jahren zum Martinsmarkt kommt. Die Töpferin aus Husum (Schleswig-Holstein) stellt Keramik aus marmoriertem Ton her. „Bis zu vier verschiedene Farbtöne mische ich dafür. Die Marmorisierung wird bei jedem Stück ganz individuell“, erklärt sie.

Besonders gern verleiht sie ihren Entwürfen eine Tuch-Optik, wie fließender Stoff sieht die Keramik dann aus. Nicht nur Dekoartikel, sondern auch Ketten, Armbänder und sogar Lampen sind in ihrem Sortiment. Und ganz neu dabei: Winzige Krippen-Sets in kleinen Kästchen – samt Mini-Lichterkette.

Handtaschen aus Kork und Filz

Auch schon zum dritten Mal dabei ist Astrid Berndt aus Rostock: Ihre Leidenschaft sind Taschen – und die sind aus sämtlichen Materialien, die ihr gefallen: Baumwolle, Kork, Cord, Wachstüchern, Filz oder Jeans. „Ich konzentriere mich auf jede einzelne Tasche. Massenproduktion gibt es bei mir nicht, das sind alles Unikate“, betont die Hobbydesignerin.

Eine Premiere feiert Petra Bottke aus Loxstedt bei Bremerhaven: Sie ist nicht nur zum ersten Mal auf dem Wismarer Markt, sondern probiert auch etwas Neues aus: „Wir haben eine Töpferei, mein Mann verkauft draußen die Keramikblumen, ich habe hier drinnen einen reinen Tassenstand.“ Die sind nicht nur handgefertigt, sondern auch mit positiv-lustigen Sprüchen beschriftet. „Die dürfen auch mal flach sein, aber niemals negativ“, sagt Bottke mit Nachdruck. Negativität gebe es schon genug.

Wer möchte, dem beschriftet die Künstlerin eine Tasse ganz individuell direkt vor Ort. „Das dauert höchstens zehn Minuten“, verspricht sie, während sie sich über ihre erste Wunschgravur des Tages macht.

Wurzelvasen vom Glasbläser

Bei der Arbeit zusehen kann man auch Günther Kruse: Der Glasbläser aus der Oldenburger Region ist ebenfalls zum ersten Mal auf dem Martinsmarkt und hat allerhand optische und physikalische Spielzeuge aus Glas im Gepäck, wie er sagt. Raffinierte Schnapsausgießer sind dabei oder sogenannte Wurzelvasen. „Ich repariere aber auch vor Ort, zum Beispiel Kristallfiguren. Das macht kaum noch jemand“, erzählt er.

Gleich nebenan wartet der „Kerzenfresser“ auf Interessierte. Axel Schulz-Eppers aus Bad Belzig (Brandenburg) ist nicht nur der Verkäufer, sondern auch der Erfinder: „Ich hatte immer wieder Kerzenreste, die ich weggeschmissen habe, bis ich vor zehn Jahren auf die Produktidee kam, die heute patentiert ist.“ Zusammen mit einem Freund hat er ein Keramikgefäß entworfen, in das die Wachsreste kommen.

Der Clou ist aber der Docht, den er ebenfalls selbst entwickelt hat: „Der besteht aus verschiedenen Glasfasern und verbrennt nicht, hält ewig. Eine Flamme entsteht nur, wenn er mit Wachs in Berührung kommt“, erklärt Schulz-Eppers. Und: Die Flamme sei regulierbar. „Für drinnen klein und rußfrei, für draußen groß, sodass sie Windstärke vier bis fünf aushält“, verspricht er. Wie das funktioniert, erklärt er gerne an seinem Stand.

Kleinstes Portemonnaie der Welt

Nicht fehlen darf natürlich ein Stand des Wismarer Archivvereins. In diesem Jahr verkauft er neben historischen Postkarten und verschiedenen Büchern auch ein neues Plakat: Es zeigt das ehemalige Podeuswerk und Fahrzeuge, die dort für den europaweiten Export produziert wurden. „In Wismar wurden Autos hergestellt? Nee!“, erstaunt sich York van Riesen. Der gebürtige Hansestädter, der heute mit Hund und Wohnwagen von Markt zu Markt zieht, hat auch einen Stand in der Halle.

„Ich verkaufe das kleinste Portemonnaie der Welt. My Holding heißt die Marke“, erzählt der Produktdesigner. Er hat einen Verbundwerkstoff entwickelt, der nicht nur kratz- und UV-fest ist, sondern sich auch anpasst und so Platz für beliebig viele Karten und Geldscheine bietet. „Dabei bleibt es immer klein und handlich. Ideal für Reisen“, preist er sein Produkt an, das er schon weltweit an den Mann und die Frau gebracht hat.

Schürzen werden schön gemacht

An Einzigartigkeit noch nicht genug? Dann kann das sicher Frank Haamann toppen: Der Hamburger führt den einzigen Schürzenladen deutschlandweit. „Schön sauber bleiben“ heißt der. Zu finden sind dort aber nicht irgendwelche Küchenschürzen, sondern Designerstücke. „Ich bin Designer und als ich 2015 in Rente ging, habe ich eine Nische gesucht – und gefunden“, sagt der sympathische Senior. Seine Passion: Schürzen schön machen. „Sie sind figurbetont, von vorne Kleid, von hinten Schürze. Und das in sämtlichen Designs – auch beschichtet“, schwärmt er.

Begeistern kann sich auch Veranstalter Christian Schumann der gleichnamigen Cityagentur: „Unglaublich, was sich die Händler alles überlegen.“ Die Eröffnung des Marktes sei im Übrigen reibungslos verlaufen: „An den Regeln stört sich keiner mehr und es ist bereits in den ersten Stunden erfreulich viel los – und das trotz des Sturms.“ Rund 80 Leute seien schätzungsweise am Freitagnachmittag in der Halle, 200 dürfen hinein. „Ich hoffe doch, dass wir die Grenze an den kommenden beiden Tagen noch erreichen.“

Von Maria Lentz