Wismarer Mehrzweckhalle wird auch 2022 nicht fertig: Das ist der Grund

Die schlechte Nachricht für viele Sportler: Auch 2022 wird die Mehrzweckhalle an der Bürgermeister-Haupt-Straße nicht nutzbar sein. Die gute Nachricht: Der Neubau einer Sporthalle an der Käthe-Kollwitz-Promenade 13 am Friedenshof wird konkret. Im Dezember hat die Stadt Planungsleistungen für das Gebäude sowie für Heizung, Lüftung und Sanitär vergeben.

Mit der Fertigstellung der Mehrzweckhalle rechnet die Stadt im Jahr 2023. Im Anschluss soll die neue Halle gebaut werden. Das sei das Ziel, so Bürgermeister Thomas Beyer (SPD). Damit will die Stadt zusätzliche Engpässe bei der Vergabe von Hallenzeiten vermeiden.

Sport kämpft mit Einschränkungen

Denn der Sport leidet nicht nur unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie, sondern in Wismar auch unter den Trainings- und Wettkampfbedingungen. Handballer, Turner, Akrobaten und Boxer müssen in andere Hallen ausweichen und mit beengten und zum Teil mit widrigen Bedingungen leben.

Halle vor 51 Jahren eingeweiht

Am 30. Dezember 1970 war Wismars Sport- und Kultureinrichtung Nummer 1 eingeweiht worden. 51 Jahre später gleichen die aktuellen Arbeiten einer Komplettsanierung. Ein riesiges Baugerüst steht in der Halle. Die unteren zwei Sitzreihen und der Sportboden wurden entfernt. Die Mehrzweckhalle ist seit Sommer 2019 gesperrt.

Kosten von 7 Millionen Euro

Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf rund sieben Millionen Euro. Ein großer Teil sind Fördermittel von Bund und Land. „Da die Elektro-, Heizungs- und Lüftungsinstallation noch aus 1970 stammt und nicht mehr den heute geltenden Vorschriften entspricht, müssen diese erneuert werden“, so die Stadt. Und weiter: „Darüber hinaus ist die Sanierung des Spielfeldes aufgrund altersbedingter Abnutzung durch den Spielbetrieb und durch die Haftmittel notwendig.“

So sah es im März 2021 in der Mehrzweckhalle aus. Hier trainieren ansonsten Turner, Boxer und Akrobaten. Quelle: Heiko Hoffmann

Die Sanierung gestaltet sich von Anfang an schwierig. Gibt es noch Sand im Getriebe? Dazu sagt der Bürgermeister: „Wir sind jetzt in einem ganz guten Lauf.“ Das hätten ihm seine Mitarbeiter gesagt. Anfangs habe es förderrechtliche Probleme gegeben, später sei es teilweise schwierig gewesen, die Aufträge zu platzieren, weil Firmen ihre Kapazitäten ausgereizt hätten. Teilweise soll es mehrfach Ausschreibungen gegeben haben.

Nach der Sanierung hat die Halle einen Sport-, statt den Parkettboden. Außerdem wird es weniger Sitzplätze geben. Für eine neue Außenfassade, eine neue Verglasung, die auch Sonnenschutz bietet, und eine neue Bestuhlung soll das Geld nicht reichen.

Die frühere Brecht-Sporthalle wird noch genutzt. Abriss und Neubau sind beschlossen. Quelle: Heiko Hoffmann

Neue Halle am Friedenshof

Abgerissen wird dagegen die ehemalige Brecht-Sporthalle an der Käthe-Kollwitz-Promenade. „Die Sporthalle aus dem Jahr 1976 weist erhebliche bauliche Mängel und schwerwiegende Schäden der baulichen Substanz auf“, erklärt die Verwaltung. Nach einer Wirtschaftlichkeitsprüfung haben sich Verwaltung und Bürgerschaft für einen Neubau entschieden. „Ziel ist es, ein energieeffizientes Gebäude zu schaffen, in dem die Nutzung von erneuerbarer Energie zum Einsatz kommt“, so die Verwaltung.

Die barrierefreie Halle wird mit einer Tribüne für bis zu 199 Zuschauer geplant. Die aktuelle Gesamtkostenschätzung für die Maßnahme beläuft sich auf 6,5 Millionen Euro. Wismar rechnet mit Fördermitteln in Höhe von 5,2 Millionen Euro.

