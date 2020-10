Wismar

30 Jahre Deutsche Einheit – die Hansestadt darf sich zu den Gewinnern zählen, auch wenn der Aderlass nach der Wende teils beträchtlich war.

Beispiel: 1990 zählte die Stadt 55 376 Einwohner. Heute sind es knapp 43 000. Die Werft zählte damals 6000 Beschäftigte, heute sind es 1400; der Seehafen ist von 2000 auf 180 Mitarbeiter geschrumpft.

Anzeige

Immerhin: „Der Einwohnerschwund ist gestoppt“, so Vizebürgermeister Michael Berkhahn ( CDU). Er selbst kam 1991 von Ratzeburg nach Wismar. Bereut hat der Senator den Schritt nicht.

St. Georgen : Das Wunder von Wismar

Befragt nach Meilensteinen in den letzten 30 Jahren nennt Berkhahn drei. Bei der Sanierung der Altstadt habe es gewaltige Fortschritte gegeben. Aus der Ruine der Georgenkirche ist das Wunder von Wismar geworden. Die Aufnahme der Altstädte von Wismar und Stralsund in die Unesco-Weltererbeliste im Jahr 2002 sei die Krönung gewesen.

Vizebürgermeister Michael Berkhahn kam 1991 von Ratzeburg nach Wismar. Für ihn eine gute Entscheidung. Quelle: Heiko Hoffmann

Die historische Bausubstanz zieht an – sowohl Touristen als auch Einheimische. Heute leben in der Altstadt etwa 7600 Einwohner, 2001 waren es etwa 6400. Wohnungen sind inzwischen rar.

160 Millionen Euro an Fördermitteln sind in 30 Jahren in die Altstadt geflossen. Berkhahn: „Das hat einen enormen wirtschaftlichen Schub ausgelöst.“ Jeder Förder-Euro generiere etwa sieben weitere Euros. Hinzu kommen die vielen privaten Investitionen.

Jobmotor am Haffeld

Ein zweiter Meilenstein ist für den stellvertretenden Bürgermeister das Haffeld mit dem Holz-Cluster. Er spricht von einem Alleinstellungsmerkmal. Mit den Industrieansiedlungen von Egger und Co. konnten Hunderte neue Jobs geschaffen werden.

Blick auf das Egger-Werksgelände am Haffeld in Wismar. Der Holzverarbeiter will weiter groß investieren. Quelle: Egger

Und auch den Erhalt der Werft, den Berkhahn als Motor für Wismar bezeichnet, auch wenn dieser aktuell stottert, sei ein enormer Erfolg.

Tourismus boomt

Einen dritten Meilenstein verbindet der Senator für Bauwesen und kommunale Betriebe mit dem Tourismus. Die Übernachtungen haben sich laut Statistischem Landesamt in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. 415 000 waren es 2019 plus 84 000 in Ferienwohnungen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

2001 gab es 1223 Betten in 17 Hotels und Pensionen mit zehn und mehr Betten, Ende 2019 waren es 2594 Betten in 30 Betrieben. 2,5 Millionen Tagesgäste im Jahr 2018 hätten sich zu einem weiteren Wirtschaftsfaktor entwickelt.

57 von 85 Straßen saniert

Als große Meilensteine für die nahe Zukunft sieht Michael Berkhahn die Fertigstellung der begonnen Unterführung in der Poeler Straße und den Ersatz für die Hochbrücke. Ansonsten seien seit der Wende 57 von 85 Straßen in Wismar saniert worden.

Lesen Sie auch: Wismar: Altlastensanierung an Schweriner Straße abgeschlossen

Größere Veränderungen erwartet der Vizebürgermeister im Stadtteil Wendorf mit der Veränderung der Altersstruktur sowie in der Altstadt wegen der teils beengten Verhältnisse. Berkhahn: „Wie leben wir miteinander? Was muss neu geregelt werden?“ Es gehe um Rad- und Autoverkehr und um die Interessen von Anwohnern, Beschäftigten, Kunden und Touristen.

Corona und die Folgen

Folgen der Corona-Pandemie für die öffentliche Hand sieht der Senator ab 2022. „Die Einnahmen werden runtergehen, wir müssen sehen, was wir dann noch bekommen. Das wird uns sicherlich ein Stück zurückwerfen.“

Darum laute jetzt die Philosophie der Stadt: „Wir bauen volle Pulle weiter“, so Berkhahn. Was fertig sei, sei fertig und könne beim Neustart helfen. Berkhahn: „Das alles Entscheidende ist aber ein Impfstoff für mehr Sicherheit, um das öffentliche Leben wieder voll hochfahren zu können.“

Von Heiko Hoffmann