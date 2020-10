Wismarer Metal-Band holt dritten Platz beim Platt-Wettbewerb

Väle Johren sünd in’t Land nu hen gahn, dat olle Dachbauk würr all lang nich upslahn.

Vergäten Dach all lang nich mihr dor un tau faten, de Geschicht in hart Beton all lang ingaten.

Ihr ’n lütt’n niegen Funken tau Fuer ward, is dat för em dörch diene Erinn’rung’n all tau lat.

Jedein Schritt vöran geiht tweimal trüch, rauh gifft dat in dienen Kopp woll nie nich.

Sei sliekt sik an as ein Adder so still, vergahne Tiet, de nich vorbi sien will. Dach-in, dach-ut de sülbigen Trüchblennen, dank de warrn de Weihdach nie nich ennen.